El Estado pagó más $108 millones en sobreprecios por obras adjudicadas a FCC

Ciudad de Panamá/Tres proyectos causaron una lesión patrimonial de más de $108 millones a los fondos públicos, de acuerdo con lo sustentado por la Fiscalía Anticorrupción durante el desarrollo de la audiencia preliminar en la que figura el exministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, exdirectivos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) y otros exfuncionarios por delito contra la administración pública, en específico peculado agravado.

Estos dineros, de acuerdo con la auditoría de la Contraloría, se generaron del pago de sobreprecios por la ejecución de las obras intercambiadores conocidas como corredor vía Brasil tramo 1 y 2, así como la construcción del tramo marino de la Cinta Costera 3, y que ahora mantiene en el banquillo de los acusados al exministro Suárez y otras 12 personas y una persona jurídica, la empresa FCC.

El Ministerio Público sustentó sus alegatos basado en la auditoría de la Contraloría General, relacionada con la adjudicación de contratos por parte del MOP entre los años 2011 y 2014.

Hoy, en el segundo día de audiencia que realiza el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Águeda Rentería, cuatro abogados presentaron sus alegatos en defensa de los imputados en oposición a la vista fiscal presentada por el Ministerio Público que pidió el llamamiento a juicio para Pi Suárez, a Mauricio Cort (abogado de FCC) y a Jorge Ruiz, exjefe de administración de contratos del MOP. También pide que sean enjuiciados Avelino Acero, Eugenio Del Barrio y Julio Castla, exdirectivos de FCC; además, Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo, Sergio Fernando del Sour, Marcelo De La Rosa y Crescencio Pomares.

A juicio de la fiscal, los informes de auditoría se constituyeron en piezas claves para el Ministerio Público, luego de ser analizados en la fase de investigación y en la que se pudo sostener que, en efecto, el Estado pagó más de lo que debía por la ejecución de estas obras.

La audiencia está programada hasta este viernes; sin embargo, podría finalizar antes. La jueza Rentería aún está pendiente de resolver varios incidentes de prescripción presentados por abogados defensores, lo que se espera ocurra una vez concluyan los alegatos.