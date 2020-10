Se perdió un expediente de un caso de homicidio en el Segundo Tribunal

El expediente del proceso seguido a Ricaurte Villasanta Restrepo por el homicidio de Marlo Fernández, se extravió de la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia en el año 2018 y aún no ha sido recuperado al completo.

La pérdida del expediente se dio a conocer hace poco en un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, dictado el 24 de septiembre de 2020, que negó un incidente de previo y especial pronunciamiento presentado por la Fiscalía de Homicidios, para anular la fecha del juicio.

Villasanta Restrepo fue detenido en Cartagena, Colombia, el 20 de marzo de 2016 y fue deportado a Panamá.

El 12 de abril de 2018 una funcionaria reportó la pérdida del expediente al magistrado presidente del Segundo Tribunal, Secundino Mendieta.

El tribunal ordenó realizar una audiencia de reposición, informar a la fiscalía para iniciar una investigación penal y abrir un proceso disciplinario.

La audiencia de reposición del expediente se llevó a cabo el 6 de junio de 2018, en donde la fiscalía y el abogado defensor de Villasanta Restrepo, se comprometen a realizar las gestiones necesarias y aportar las copias que tengan del caso, para ser validadas por el Segundo Tribunal.

En la citada audiencia, el magistrado Enrique Pérez le otorgó un plazo de 2 meses a las partes para aportar las copias del expediente.

La Fiscalía y el propio Tribunal aportaron documentos de una parte del expediente, pero no la totalidad del mismo.

Por lo que muchas pruebas y documentación importante quedó excluida. Entre los documentos no recuperados está la vista fiscal que fue enviada por el Ministerio Público el 31 de marzo de 2010.

El 2 de enero de 2019, el Segundo Tribunal fijó la fecha de audiencia para el 8 de marzo de 2019 y abrió el periodo para que fiscalía y acusado presentasen las pruebas que serán utilizadas en la audiencia.

Un mes después, Roniel Ortíz, abogado defensor de Villasanta Restrepo, solicitó sus pruebas para el juicio, basadas en la vista fiscal que no está incorporada en el expediente.

Ante esta situación, la fiscal Geomara Guerra, apeló las pruebas de la defensa de Villasanta Restrepo y posteriormente presentó el incidente de previo y especial pronunciamiento, para que se declare nula la resolución del 2 de enero de 2019 que fijó la fecha de juicio.

El juicio no se llevó a cabo en la citada fecha, porque debían resolverse los recursos legales. La fiscal argumenta que la audiencia no puede realizarse porque no se ha recuperado ni la mitad del expediente.

No obstante, tanto el Segundo Tribunal como ahora la Sala Penal de la Corte, le negaron la petición de nulidad a la fiscal, por lo que el juicio se debe celebrar con el expediente incompleto.

El fallo de la Sala Penal que rechaza el recurso indica que la fiscal Guerra debió solicitar la nulidad desde el momento en que fue notificada de la fecha de juicio. Sin embargo, ejerció otras acciones legales y después interpuso el recurso.

El magistrado José Ayú Prado, fue el ponente del fallo, siendo apoyado por sus colegas Maribel Cornejo y María López.

Marlo Fernández fue asesinado con arma de fuego en las afueras de un restaurante en la Calzada de Amador, el 23 de abril de 2009. Ese día resultó herido de bala Ricardo Ramos.

Resuelta la controversia, el Segundo Tribunal debe fijar una fecha para celebrar el juicio en derecho a Villasanta Restrepo, por delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Actualmente, Villasanta Restrepo cumple una condena en una cárcel de Panamá, pero por otro homicidio cometido en Costa Rica.