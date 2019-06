'Una sola intervención de comunicación basta para que exista el delito'

En el contrainterrogatorio que los abogados del exmandatario le hicieron al testigo se destacó que algunos de los correos encontrados y reconocidos dentro del contenido de las conversaciones intervenidas no aparecían en la bandeja de entrada y salida de Doens, no obstante él explicó que los correos eran de él y que no son inventados.

"Basta y sobra que exista una sola intervención de comunicaciones para que exista el delito” Mitchell Doens.

Los defensores le preguntaron a Doens si vio a Martinelli dar la orden para que le intervinieran sus comunicaciones y la respuesta fue negativa.

Durante el redirecto o el segundo interrogatorio de la fiscalía al testigo se destacó que había intereses de entorpecer la realización de un congreso del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

En ese sentido, Doens manifestó que Martinelli quería obstaculizar el congreso y el seguimiento a dirigentes perredistas era porque no quería que el PRD ganara las elecciones en el 2014 y que su objetivo era quedarse cinco años más en el poder.

Agregó que el expresidente llegó a comprar y amenazar a diputados, los extorsionó para que renunciaran al partido porque había una estrategia política para acabar con el PRD.

También narró que en la reunión que tuvo con Martinelli en El Renacer el expresidente les ofreció un acuerdo que incluía pagar $75 mil a cada víctima.

La participación de Doens terminó este jueves 20 de junio a las 4:00 p.m. y se informó que no debe volver a declarar.