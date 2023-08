Cortizo sobre el Parlacen: 'El gobierno mío no ha analizado ese tema'

Chiriquí/Durante una que realizó el presidente Laurentino Cortizo, en la provincia de Chiriquí, se refirió a la controversia sobre si Panamá debe permanecer en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En medio del debate público sobre si el Parlacen beneficia a Panamá, o por el contrario, es una institución que solo genera costos, el mandatario Cortizo señaló que nadie en su equipo, tampoco él, se encuentra analizando el tema sobre si Panamá debe ser parte o no del Parlacen.

Yo no he estado sobre ese tema del Parlacen, si participa Panamá sino participa, si es parte de un tratado internacional, si tiene un conflicto con la constitución, (...) la verdad en el gobierno mío en este momento, no está analizando esa pregunta".