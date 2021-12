Las amenazas que sufre la libertad de expresión e información deben ser tomadas como un derecho de la sociedad en múltiples facetas, por lo que su defensa deber ser constante y dinámica por parte de toda la sociedad, así lo afirmó el miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, Eduardo Quirós.

Para el también presidente de Grupo GESE, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información, y poder escoger de dónde proveerse de esa información, pero cuando se utilizan herramientas judiciales para ejercer autocensura e intimidación se está afectando el derecho de los ciudadanos de acceder a la información.

Quirós reconoce que todo derecho tiene una contraparte, y la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a defender su honra, y que en el periodismo del ejercicio libre se pueden cometer errores, por lo que el ciudadano puede ejercer su derecho de reivindicar su honor si lo considera vulnerado, pero se establece un bien superior que es la libertad de expresión.

“Ese ciudadano cuando ejerce ese derecho de reivindicar su honra no puede afectar de manera tal que termine impidiendo el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión o el derecho del ciudadano de escoger de dónde se informa”, expresó.

Dicho esto, cuando se utilizan herramientas judiciales para intimidar y establecer autocensura, entonces simplemente se está ante una situación que no favorecen las libertades democráticas.

Quirós considera necesario sacar la calumnia e injuria de la esfera penal, establecer topes en medidas cautelares que se puedan tomar en demandas civiles de manera que no se pueda afectar el funcionamiento de los medios de comunicación o del propio periodista.

Destacó que quien entra a la vida pública se somete al escrutinio, a ser cuestionado, a que se verifiquen sus acciones, pues no se puede pretender participar de la vida pública y que no se le cuestione sobre hechos de interés público, no sobre la vida privada.

Sobre las declaraciones de la diputada Mayín Correa, de que las demandas que interpone el expresidente Ricardo Martinelli es lo más que puede hacer porque en otros países toman un arma cuando están cansados, Quirós manifestó que hay que tener cuidado con las palabras, porque en ocasiones la violencia verbal se puede convertir en violencia física y esta es una realidad que Panamá no vive por lo que no debe promoverse, ni siquiera mencionarla.

“Llamo a cuidar las palabras porque las palabras traen hechos y en este país el sistema democrático es importante cuidarlo, es un árbol que hay que custodiar y en esa custodia debemos salvaguardar día a día los valores democráticos y esos actos de violencia no son parte de nuestra realidad”, puntualizó Quirós.

Sobre el cumplimiento de la Declaración de Chapultepec, dijo que en los próximos meses habrá un acercamiento con las cabezas de los tres Órganos del Estado para presentar la preocupación que existe y que hagan lo que corresponda para la salvaguarda de estos derechos de los ciudadanos y que Panamá cumpla con los principios establecidos en este documento.