Bajo la lupa sistema de pensiones de la CSS por presuntas irregularidades

El proceso guarda relación con al menos 65 denuncias que apuntan a una posible alteración del sistema para la adjudicación de pensiones o jubilaciones.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación inició diligencias de inspección ocular en la Caja de Seguro Social (CSS), como parte de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública vinculados al manejo de sistemas informáticos de la institución.

Las acciones son desarrolladas por las Fiscalías Especializadas Anticorrupción, en conjunto con peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tras denuncias presentadas por el director general de la CSS relacionadas con posibles irregularidades en el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) y en el sistema MAINFRAME.

Las diligencias comenzaron en la Dirección Nacional de Ingresos de la CSS, donde los fiscales fueron atendidos por un oficial de Seguridad Informática, personal de Asesoría Legal y un analista del SIPE, quienes ofrecieron explicaciones sobre el funcionamiento de la plataforma y el período en el que se habrían registrado los hechos investigados.

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De acuerdo con la información oficial, el proceso guarda relación con al menos 65 denuncias que apuntan a una posible alteración del sistema para la adjudicación de pensiones o jubilaciones a personas que no contaban con la cantidad de cuotas requeridas.

Con estas inspecciones, el Ministerio Público busca determinar el punto de vulneración dentro de los sistemas, así como identificar a los posibles responsables de estas irregularidades.

Las autoridades informaron que las diligencias continuarán durante toda la semana, con el objetivo de recabar indicios que permitan esclarecer los hechos denunciados.