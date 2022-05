Piden al Estado buscar mecanismos para garantizar derechos laborales de trabajadores de 'delivery'

La informalidad y falta de pagos de beneficios como seguro social a quienes desempeñan labores como las entregas a domicilio o "delivery", podrían resultar una carga para el Estado, en el momento que requieran utilizar servicios médicos o les llegue la edad de jubilación sin haber pagado cuotas, así lo ha dicho el economista Felipe Argote.

Argote manifestó que en Estados Unidos estos trabajadores tienen que pagar impuestos, mientras que en Inglaterra son trabajadores formales y se les tiene que dar vacaciones, asegurando que los ingresos son tan altos que ellos mismos se pueden tomar las vacaciones. Pero aquí en Panamá son personas que trabajan 8 horas, y como cobran según el trabajo que hacen, se han convertido en “los nuevos diablos rojos”.

“Estas personas que son empleados de esas empresas utilizan las calles que se pagan con tus impuestos, o sea, nosotros estamos subsidiando la utilidad de la empresa que tiene bajos costos, porque no tienen cobertura de ese tipo, y las personas que creen que tienen buenos ingresos es porque lo tienen hoy, pero no tienen capacidad de crédito, no aportan al Seguro Social”, indicó.

Dijo que no es un tema solo del Ministerio de Trabajo, sino de la Caja de Seguro Social y del Estado, que no ha querido establecer mecanismos para que la persona sea un trabajador, les cubran seguros y les den vacaciones, y tal vez se convierta en el "delivery" más caro, y eso tal vez provoque que la gente no use el servicio y vayan a los restaurantes a comer lo que crea más empleos formales.

Argote señaló que el servicio que prestan de entregas a domicilio es un esquema alternativo que no puede estar divorciado del pago del seguro social y las vacaciones.

“El Estado debe ser lo suficientemente inteligente para que un trabajador independiente no pague 22 porque no es lógico, ya que puede tener ingresos de 1,000 dólares mensuales, pero tienes que reducir los gastos a diferencia de los asalariados, que todo lo que cobra es para él”, expresó.

Sostuvo que los requisitos que pone el seguro social para los independientes muchas veces impiden que los trabajadores ingresen al sistema, en vez de facilitarlo.

Motorizados se pronuncian

Desde hace varias semanas, los motorizados que se dedican a la entrega de comidas a domicilio denuncian presunto abuso laboral, temas de salarios y tarifas desmejoradas.

Carlos Villegas, que se dedica al "delivery", dijo que la empresa a desmejorado la tarifa y ahora está implementada por kilometraje.

Antes trabajaban con una tarifa fija por pedidos, por lo que, con la actual, alegan que no ganan lo suficiente y el motorizado pone el vehículo, cubre seguro y otros gastos que asume.

Aclaró que la mayor demanda está en la capital y a nivel nacional son 2,000 motorizados.

Según Villegas, son los propios motorizados que deben registrar sus impuestos ante la Dirección General de Ingresos (DGI), porque no lo asume la empresa.

Además, los motorizados dijeron que no tienen seguros privados, vacaciones ni jornadas de descansos.

La empresa ha desmentido las cifras que los repartidores independientes han presentado en algunos medios y alega que están comparando dos esquemas diferentes de ingresos y que en 2020 se modificó la metodología de pago, pasando de un esquema fijo con montos cerrados por cada reparto a uno variable basado en ubicación y distancia.