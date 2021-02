En medio de la pandemia, más de 890 mil estudiantes iniciarán el año lectivo 2021

Este lunes 1 de marzo, un aproximado de 895 mil estudiantes (145 mil del sector particular), iniciarán el año lectivo 2021.

En este primer trimestre la modalidad de estudio continuará a distancia. Los 46 mil docentes del Ministerio de Educación, y aproximadamente 14 mil educadores de 860 planteles escolares particulares (26 con calendario internacional), están preparados para este 2021. En el sector público hay 3,108 centros educativos oficiales en todo el país.

Nivel primario

En el nivel primario, es decir, de primero a sexto grado se impartirán los lunes las lecciones de español; los martes de matemática; miércoles, ciencias sociales; jueves serán de ciencias naturales; y los viernes de inglés, como parte del programa ‘Conéctate con la Estrella’

Las clases inician desde las 9 am y concluyen a las 1:40 pm. Lo que quiere decir que diariamente se transmiten más de 100 horas de estas cinco asignaturas en RPC Televisión, Oye TV y Fe TV (canal 5). Los viernes, de 7 am a 1 pm, con 10 horas de grabación, es el día asignado a los pequeños de educación inicial, de 4 a 5 años, con las lecciones a través de RPC Televisión, SerTV, Hosanna Visión y Fe Tv (canal 5).

La premedia también tiene su espacio para las clases televisadas de español los lunes; matemática, los martes; geografía, historia y cívica, miércoles; ciencias naturales, los jueves; e inglés, viernes, a través de TV Max, Fe TV y Hosanna Visión. Estas instrucciones se brindan de 11 am a 5:20 pm.

Para media académica y jóvenes y adultos, SerTV y Viva Canal 33 tienen reservados los lunes para español; los martes a matemática; miércoles para geografía e historia; jueves a la física, química y biología; y viernes para inglés, en horarios desde las 4 pm hasta las 7:20 de la noche.

SerTV, para la educación profesional y técnica, tiene clases de turismo los lunes; contabilidad los martes; gestión empresarial, miércoles; informática, los jueves; y electrónica, viernes, en horario de 3 pm a 4 pm. Habrá teleclases de Actívate en Casa, de lunes a viernes de 2:30 pm a 3:00 pm y serán dictadas por psicólogos del Plan de Apoyo Socioemocional (PASE).

Las emisoras estatales Nacional FM y Crisol FM son las encargadas de elaborar las ‘radioclases’ en español, matemática, ciencias naturales, inglés, historia, cívica, geografía, ciencias naturales integradas, turismo, contabilidad, gestión empresarial, electrónica, informática, física, química y biología, además, acompañamiento psicoemocional, cápsulas de educación física y ajedrez.

Además, con la lengua de señas se atiende la diversidad y se hacen ajustes razonables, para escuchar a la población con alguna necesidad educativa. Los viernes las clases de preescolar se retransmiten por Crisol FM y Nacional FM de 11 am a 12 mediodía. Los lunes, martes y miércoles a las 10 am son las transmisiones de lecciones para primaria, mientras que los jueves y viernes son a las 9 am.

Las lecciones de media académica serán de 3 pm a 4 pm. A partir del 15 de marzo habrá clases en guna, para estudiantes de la comarca, de lunes a viernes de 8 am a 9 am por Nacional FM. Las lecciones de premedia se transmitirán por Crisol FM y Nacional FM, de 2 pm a 3 pm.

De acuerdo con SerTV, las clases también se pueden ver a través de la web www.sertv.gob.pa y el canal de YouTube SertvPanamá. Las lecciones quedarán colgadas en el micrositio Conéctate con la Estrella de la página web www.sertv.gob.pa para tener acceso a estas las veces que lo requieran.

Plataformas y cobertura

La plataforma Ester con los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) para estudiantes de 12mo. grado, tuvo una matrícula de 25,311 educandos en 190 escuelas en el 2020. Para este período tendrá cobertura desde preescolar hasta media y, aunque inicia con OVA para duodécimo, los demás niveles tendrán aulas virtuales.

En cuanto a Office 365, en 2020 se cubrieron 167,928 estudiantes de todos los niveles y 29,235 docentes. En este 2021, estará disponible para todos los niveles que la requieran como herramienta de apoyo para usar el correo institucional, Teams, Word, Excel, PowerPoint y otras.

En otras plataformas que se utilizan como TITAN, se conectaron 21,467 alumnos; en Mil Aulas, otros 4,247; Edmodo logró conectar a 12,905. En Ester se habilitaron 16 bachilleratos, que se matricularon en más de 180 centros escolares de ese nivel y tuvo más de 23 mil estudiantes y 1,600 docentes activos. Mil 300 jóvenes de las comarcas con contenido Ester off line en las tablets.

Internet satelital en la comarca Ngäbe Bugle

Este proyecto fue desarrollado en el área de las comarcas Ngäbe Bugle en 84 centros educativos que se benefician por primera vez de internet en estas escuelas, beneficiando una población de 24,216 estudiantes y a la comunidad que también se conecta en los predios del plantel para tener acceso a este servicio. Internet satelital de 10MB en cada centro educativo, 66 de estas 84 escuelas se le instaló un sistema de energía solar fotovoltaico para alimentar los equipos de comunicación, contribuyendo con la conservación ambiental. Además, este sistema cuenta con una plataforma de monitoreo que nos permitirá conocer el estado del internet, de sus componentes y tomar acciones proactivas. Los estudiantes podrán usar la internet para acceder a la plataforma Ester y recursos educativos que les permitirán continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje.

Mantenimiento e infraestructura

El Meduca mantiene 90 contratos de los cuales 51 están reactivados.

Se cuenta con 13 centros educativos listos para entregar concluidos, entre ellos 1 en Bocas del Toro, 7 en Comarca Ngäbe Buglé y 2 en Panamá Oeste, entre otros.

Adicional en trámites finales de permiso de ocupación de 13 escuelas más (1 Bocas del Toro, 1 Chiriquí, 1 Coclé, 5 Comarca Ngäbe Buglé, 3 Panamá Centro, 1 Veraguas y 1 en Los Santos).

Contamos con 45 centros educativos adicionales con un avance considerable superior al 80% en Coclé, Colón, Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé.

En cuanto a mantenimiento tenemos más de 900 escuelas a nivel nacional en todas las regiones impactados por reparaciones menores por parte de la Dirección de Mantenimiento y con recursos de los mismos centros educativos.

Calendario

Del 1 de marzo al 2 de abril (las primeras cinco semanas del año escolar) serán de reforzamiento académico y apoyo educativo psicoemocional, para fortalecer las capacidades de adaptación de los alumnos. Las clases se desarrollarán en el primer trimestre de forma virtual y culminan el 17 de diciembre.

El primer trimestre será del 1 de marzo al 4 de junio. Habrá un receso escolar del 7 al 11 de junio. El segundo trimestre arranca desde el 14 de junio al 3 de septiembre. Habrá otro receso, del 6 al 10 de septiembre.

El tercer trimestre inicia el 13 de septiembre y concluye el 17 de diciembre de 2021. El balance de actividades y graduación de los estudiantes será en la semana del 20 al 30 de diciembre de 2021. Las clases para noveno grado de educación básica y duodécimo grado para educación media, finalizarán el 3 de diciembre.

Guías digitales e internet

Como complemento de estas herramientas y apoyo informático, según estadísticas de la entidad, se descargaron más de seis millones de guías digitales desde nuestro portal educativo.

El Plan Educativo Solidario benefició a 47,200 alumnos de todo el país en el 2020, para este año lectivo se espera duplicar esa cantidad. Sin embargo, el Meduca y la Autoridad de Innovación Gubernamental buscan, desde mesas de trabajo, ampliar el alcance de este plan y que 250,000 sean los favorecidos.

En todo el territorio nacional, el año próximo pasado se logró culminar con 1,805 escuelas con internet, un 58%, que sirve de provecho a 646,414 estudiantes. Se tiene planificado llegar a otros 401 centros escolares para sumar 45 mil alumnos más y lograr una cobertura de 70.9% en planteles educativos. Además, se cambió de internet satelital a fibra óptica en 139 de esas escuelas.

El proyecto Meduca 84, que brinda beneficios a igual cantidad de comunidades educativas, cubre siete distritos (Besikó, Kankintú, Kusapín, Mironó, Müná, Nöle Duima y Ñurum) y 38 corregimientos –que son parte del Plan Colmena– de la comarca Ngäbe Buglé.

Lengua materna

El Ministerio de Educación aprobó, para el nivel primario, la enseñanza en lengua dulegaya en cuatro asignaturas fundamentales. Además, se reconoce este idioma en los boletines y el programa de espiritualidad como una calificación. Sin embargo, los beneficios pueden ser para los 12 mil estudiantes de 48 centros escolares de la comarca Guna Yala.

Para los habitantes de la comarca Guna, recuperar y fortalecer su lenguaje materno, robustece su identidad, pues afinca la identidad cultural de los niños, en los tres primeros grados, hasta que puedan avanzar a cuarto grado y dominen el español. En esta región hay 715 educadores.

Alimentación nutritiva

Desde el 1 de marzo, por medio de la Dirección Nacional de Nutrición Escolar, el Meduca distribuirá leche fortificada para 223,375 estudiantes de 584 escuelas. Este producto es elaborado con vitaminas A, D, minerales y ácidos grasos poliinsaturados como Omega 3DHA.

La leche Lacti Deli, en empaques especiales de 8 onzas que no requieren refrigeración, garantiza a los pequeños un producto saludable con una buena fuente de calcio para niños en edad escolar y 10% de proteínas, seguro y con tiempo largo de almacenamiento, de hasta seis meses.

Currículo priorizado

En el portal educativo, el Meduca publicó la segunda edición del currículo priorizado en emergencia para primaria y contempla asignaturas como español, ciencias naturales, matemática y ciencias sociales, como parte de la modalidad educativa a distancia.

Se trata de una estrategia para dar continuidad al proceso educativo y toma en cuenta los derechos del estudiante a la vida, a la salud y a la educación para su desarrollo humano pleno y poner en práctica las habilidades sociales, científicas, tecnológicas y de emprendimiento.

Retención y reinserción estudiantil

La Red de Retención y Reinserción Estudiantil es otra estrategia enfocada en evitar la interrupción educativa y garantizar que el aprendizaje llegue a todos, incluso, a aquellos sin acceso a internet o con discapacidad.

Para asegurar el derecho a la educación de un estimado de entre nueve a 15 mil niños, se usarán diversas herramientas para localizarlos, como una campaña de comunicación con el empleo de la radio, televisión, internet y celulares como aliados.

Cuadernillos

La primera entrega de 480 mil guías de aprendizaje, en seis asignaturas básicas del currículo priorizado, será para 180 mil estudiantes matriculados de 7mo. a 9no. grado. El primer traslado se envió hacia Veraguas.

Antes del 2 de abril, los alumnos de premedia que iniciarán sus clases a distancia a través de la radio, televisión o distintas plataformas, les llegarán a sus hogares estos folletos en español, ciencias naturales, historia, geografía, cívica y matemática.

Como complemento a la educación virtual, el ministerio recibió 25 mil tablets, con contenidos on line y off line para dar continuidad a la propuesta de dotar de tecnología a todos los alumnos e iniciar por la educación media académica. Además, un chip para acceder al Plan Solidario que brinda el Gobierno Nacional.

Para reforzar el programa de Educación de Jóvenes y Adultos, desarrollado a través del Instituto Panameño de Educación por Radio, y a estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé, se repartirán 10 mil radios con fuente de energía solar.

Al inicio del año 2021, 50 mil equipos tecnológicos serán entregados a alumnos de duodécimo grado. Por otro lado, en la actualidad se concretan alianzas con empresas privadas para obtener más aparatos similares y que los jóvenes puedan conectarse.

Distribución de textos escolares

El Meduca empezó a distribuir 443 mil libros de matemática para niños de 1ro., 2do. y 3er. grados, a distintas regiones escolares, para las clases a distancia de este primer trimestre.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, dijo que los estudiantes de primer grado recibirán cuatro textos y más de 10 fascículos para reforzar el programa de lectoescritura; los pequeños de 2do. a 6to. grado, cuatro libros; a los de 7mo., 8vo. y 9no. grado, se les entregarán seis; y, aquellos que cursan los 56 bachilleratos irán con sus respectivos módulos.

Los materiales didácticos están en el portal digital del Meduca (www.meduca.gob.pa) y están correlacionados con la programación televisiva que se ofrece a través del programa Conéctate con la Estrella, espacio que brindan gratis las televisoras y radioemisoras.

Con apoyo del Fondo de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se logró la impresión de más de cinco millones de textos contextualizados, según el currículo priorizado. Esto se hizo con una empresa del exterior, en una licitación pública, y con fondos del PNUD, por menos de un dólar cada uno.

Cambio al sistema regular

A través de la Dirección Nacional de Educación Básica General, Meduca informó que 22 escuelas de premedia multigrado y otras tres de telebásica, este 2021, pasarán al sistema regular para garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

En premedia multigrado se beneficiarán 3,103 estudiantes de varias escuelas de las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, las regiones de Panamá Centro, Coclé y Chiriquí. En telebásica 430 alumnos de centros educativos ngäbes, de Chiriquí y Coclé.

Aprendizaje Acelerado

A partir del 1 de marzo, el Meduca aplicará el programa de Aprendizaje Acelerado dirigido a estudiantes inscritos en el 2020 y que no lograron vincularse o desertaron del sistema educativo por diversos motivos.

Este plan va orientado a los alumnos de primaria, premedia y media para recuperar y nivelar sus aprendizajes. Consiste en hacer dos años escolares en uno, dividido en dos ciclos: en el primero realizarán la recuperación y aprobación del año 2020, en 22 semanas, del 1 de marzo al 14 mayo y del 17 de mayo al 30 de julio.

En el segundo ciclo los estudiantes cursarán su año correspondiente 2021, en 20 semanas, es decir, del 2 de agosto al 8 de octubre y del 11 de octubre al 17 de diciembre. Los alumnos deben hacer una prueba diagnóstica al inicio de cada ciclo y, al finalizar, harán otra final que permitirá al docente medir lo aprendido.