Más de 3 mil menores de edad procesados por hechos delictivos en 2018

Estadísticas del Ministerio Público (MP) indican que de enero a octubre de este año han sido detenidos 3 mil 821 menores y adolescentes delinquiendo en las calles del país.

Estos menores participan principalmente en delitos como robos, pandillas, contra la vida e integridad personal y abuso sexual.

Muchos de estos menores son captados por cámaras de seguridad o infraganti cometiendo el hecho.

Hace una semana un policía fue herido de bala por un menor San Miguel de Calidonia, cuando se encontraba realizando una ronda. El joven fue detenido y puesto a órdenes de las autoridades. También se ubicó el arma de fuego.

Otro caso que hizo noticia en las últimas semanas semana fue la del adolescente, que pateó brutalmente a un hombre en Curundú. Aunque fue dejado en libertad, la acción que cometió fue repudiada por la sociedad.

"Las conductas, como el caso del jovencito que golpeó a la persona con discapacidad, son un problema de salud pública. ¿Ddónde están los padres? Los padres tienen una responsabilidad en la conducta de sus hijos. Todo empieza en el hogar, en la familia y es ahí donde el Estado tiene que enfocarse. Siempre caemos en actividades de represión, que está bien, pero tenemos que ver cómo evitar que esto se repita", comentó el profesor Severino Mejía a TVN Noticias.

Según los expertos, algunos menores que delinquen provienen de hogares desintegrados y es ahí donde en algunas ocasiones son consumidos por las pandillas.

"Eso puede ser un factor de riesgo", expresó Nuvia Barrios del Instituto de la Mujer (Inamu). "Si ese menor o esa menor no recibe tratamiento psicológico, una atención adecuada, es posible que no logre superarlo y que guarde resentimientos, (...) que no logre entender y sea vulnerable a otra situación en su entorno".

El presidente de la República dijo que “Barrios Seguro” logró sacar muchos menores de las calles, pero otros siguen delinquiendo.

Las provincias de Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá Oeste son donde más menores se han visto involucrados en hechos delictivos.