Más de $65 millones en proyectos de vivienda mantiene programa de Gradualidad Residencial Social

Con una inversión de más de 65 millones de dólares se mantienen en licitación hasta el momento 2,400 soluciones habitacionales correspondientes al Programa de Gradualidad Residencial Social, lanzado en octubre de 2020, por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

De las licitaciones realizadas, se encuentra en ejecución el contrato No. 15-2022 de 300 residencias para Chiriquí, por un monto de 7 millones 994 mil 194 balboas con 72 centésimos.

Un informe ministerial destaca que hay tres contratos adjudicados, el contrato No. 32-2022 de 300 casas para el distrito de Changuinola, en Bocas del Toro, por 8 millones 144 mil 196 balboas; el contrato No. 25-2022 de 300 casas para Los Santos, por 7 millones 994 mil 194 balboas con 72 centésimos; y el contrato No. 16-2022 de 300 casas para Herrera, por 7 millones 994 mil 194 balboas con 72 centésimos. Los dos últimos están en refrendo.

Asimismo, refrendado ya se encuentra el contrato No.30-2022 de 200 soluciones para el distrito de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, por 5 millones 429 mil 464 balboas.

Hay dos actos públicos que el próximo 7 de julio se presentarán a PanamaCompra: 300 casas para Veraguas, por 7 millones 994 mil 194 balboas con 73 centésimos; y 400 casas para trabajadores de las bananeras de Sitraibana en Bocas del Toro, por 10 millones 858 mil 928 balboas.

Adicional en trámite se encuentra la licitación de 300 soluciones en la comarca Ngäbe Bugle, por 8 millones 770 mil 987 balboas con 98 centésimos.

La viceministra informó que adicional para beneficiar a 2 mil 400 familias, en programación, el Miviot ayudará con hogares nuevos a otras 750 familias colonenses, coclesanas y del oeste.

Se trata de tres proyectos para licitar 200 casas en Colón y 350 en Panamá Oeste, divididas en los distritos de La Chorrera (200) y Capira (150), cuyos procesos se encuentran en confección de pliego de cargos; mientras que se evalúan 200 soluciones para Coclé.

“La prioridad del Gobierno Nacional siempre será los sectores vulnerables y en riesgo social, donde las familias tienen bajos ingresos económicos y poseen miembros con alguna discapacidad o problemas de salud”, dijo Martínez López.