Nutricionistas piden que se les tome en cuenta como apoyo en la pandemia de COVID -19

Son los trabajos que se hacen desde la cocina de un hospital, donde personal especializado ve con preocupación que a la fecha, y según datos proporcionados por el Ministerio de Salud, no se ha contratado a nutricionistas dietistas para hacerle frente a la pandemia de COVID-19. Es decir, no se ha reforzado el déficit de personal de nutrición, provocando desgaste en estos profesionales y su personal, y exponiéndolos a contagios.

“ Imagínese una sola persona o un solo nutricionista para un hospital de 50, 75 hasta 100 camas, es un trabajo demasiado enorme. Entonces por más que usted quiera realizar su trabajo de la mejor manera, es humanamente imposible, porque en algún momento va a cometer un error y allí es donde vienen los contagios”, explicó a TVN Noticias, Carlos Núñez, presidente de la Asociación Panameña de Nutricionistas Dietistas

Cita como ejemplo que de los hoteles hospital han llegado quejas de pacientes que reciben alimentos altos en carbohidratos y azúcares, que van en contra de su condición de salud.

“ De los hoteles hospital nos ha llegado la queja de que se recibe una dieta alta en carbohidratos y azúcares, y por ejemplo en la bolsa solidaria, que se reparte a pacientes que están en casa, hay mucho producto enlatado, exceso de sodio, exceso de azúcar. Pero más que atacar lo que está tratando de hacer el Ministerio de Salud, que es un esfuerzo enorme, es dar nuestro apoyo”, expresó Núñez.

Por su parte, Mirna Mencomo, también nutricionista dietista, e integrante del gremio, asegura que “ hay déficit en los hospitales para atender toda esta demanda y también es un problema y una preocupación es que los pacientes que están en los hoteles, no está siendo supervisada su alimentación. No hay nutricionista, y estos pacientes pueden tener alguna conmorbilidad que puede necesitar una alimentación adecuada dependiendo de la conmorbilidad que tengan. No hay supervisión”.

Otra de las situaciones que preocupan son los procesos de compra y adquisición de alimentos, que según el presidente de la Asociación Panameña de Nutricionistas Dietistas, es muy burocrático, lo cual al demorarse, afecta la alimentación de pacientes y del personal de salud que está en los hospitales.

El pronunciamiento del gremio se hace en momentos en que la organización cumple 51 años.