Los actos de violencia contra la mujer siguen aumentando pese a los esfuerzos que se realizan para tratar de erradicar este comportamiento en la sociedad panameña, sin embargo, aunque las denuncias siguen ascendiendo, no es el caso de los femicidios que según la directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Nellys Herrera, esto responde a que hay mayor confianza por parte de las víctimas para denunciar.

De acuerdo con Herrera, esto se debe a las innumerables campañas que realizan los medios, las organizaciones y el acompañamiento por parte de las instituciones a las víctimas que están surtiendo efecto.

Para la directora del Inamu es importante analizar los fenómenos que influyen para que una persona se convierta en agresor, que seguramente creció en un ambiente donde se normalizó la violencia hacia la mujer.

Agregó que es importante que la mujer conozca cuáles son sus derechos y las herramientas con las que cuentan, porque uno de los grandes obstáculos que existen es el miedo a denunciar, aunque este es un proceso largo y tedioso, es importante que la mujer no desista de la decisión que ya tomó.

Herrera aseguró que se está trabajando en el empoderamiento económico de la mujer, porque esa dependencia económica es un factor apremiante, además, de reconocer en qué ambiente fueron criadas, debido a que muchas veces vivieron esa violencia en su seno familiar y cuándo son agredidas por sus parejas piensan que algo normal.

En este sentido, el Inamu desarrolla estrategias con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), el Ministerio de Trabajo, la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa y el Ministerio de Cultura para que las mujeres puedan capacitarse y en alianza con Albrook Mall, se han inaugurado 100 puestos para emprendedoras.

“Hacemos un llamado a toda la sociedad a construir modelos saludables, de relaciones saludables, porque no es una lucha contra hombres y mujeres; es una lucha por el derecho a una vida libre de violencia, para identificar a los agresores”, manifestó.

Agresores ¿Nacen o se hacen?

En la mayoría de los casos siempre se habla de la víctima y se deja a un lado al victimario que no es atendido por el comportamiento violento, que, seguramente adquirió en algún momento de su vida, pero, ¿Cuáles son las causas?

La psiquiatra Nilda Santamaría, argumentó que los agresores no nacen, se hacen, no obstante, reconoce que existen pocos casos en que las personas presentan algún tipo de alteración que afectan el cerebro y generan conductas de alta agresividad, sin embargo, no se trata de violencia sino de un trastorno que debe ser tratado.

La especialista manifiesta que las personas agresoras muchas veces proceden de hogares donde la violencia es la forma de resolver los conflictos.

Los indicadores de que una persona puede ser agresiva son los celos enfermizos, ya que los celos no son sinónimo de amor, el querer ejercer control sobre la vida de la pareja, y hacer ver el poder económico y psicológico que tienen sobre ellas.

Destacó que pese a ser un fenómeno complejo, existen tratamientos para que estas personas desaprendan estos comportamientos, estos tratamientos deben ser aplicados a los potenciales agresores y a los que ya lo son, porque algunos son capaces de reconocer esos patrones de violencia y acceder al proceso para abandonar esas conductas.

Además, se debe enseñar a las mujeres, hay que enseñarles a reconocer factores de protección, factores de riesgo para que traten de buscar ayuda y evitar ser víctimas de una conducta agresiva.

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.