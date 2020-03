Nueve mujeres han sido víctimas de feminicidio en lo que va del 2020

Son mujeres de diferentes edades que este año han muerto de forma violenta según las estadísticas que maneja el Ministerio Público. Cinco de esas víctimas se dieron en la Comarca Ngöbe Bugle.

Los otros hechos se registraron en Chiriquí, Coclé y Ciudad de Panamá.

La directora encargada del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Adorinda Ortega, expresé que ya se avanza en el proyecto de comprar los brazaletes electrónicos.

“Es algo muy millonario. Pero no hay millones que no se puedan gastar para proteger a las mujeres. También se están viendo otras técnicas que se puedan usar para proteger a las mujeres. Un documento no nos ampara de una puñalada, de un disparo, de un golpe. Eso no es nada”, afirmó Ortega.

Las mujeres también son víctimas de la violencia que se da entre el crimen organizado o pandillas. Tal es el caso de la joven asesinada a manos de unos sicarios que se hicieron pasar por policías en Chitré. Llegaron en búsqueda de su pareja y ella recibió varios tiros.

“Vamos a tener la necesidad de construir en el área capitalina una segunda cárcel, o pabellones distantes entre las damas porque ya el fenómeno de las pandillas está atacando los centros femeninos de rehabilitación”, advirtió el abogado, Jaime Abad.

También fue identificada la joven que fue encontrada desmembrada en el Río Belén en Tocumen.

Se trataba de Lourdes Yelenis Rodríguez, de 19 años, quien desapareció el 16 de diciembre de 2019.

Vivía en Las Garzas. Su cuerpo fue encontrado en pedazos en el río. Una prueba de ADN reveló su identidad.

El sábado 11 de enero se dio con el hallazgo de una mujer quemada en El Valle de Cerro Azul. Tenía un trapo en la boca, evidenciando la tortura que recibió.