Es necesario regular nombramientos y dietas en Juntas Directivas, opinan expertos

La semana pasada, el procurador de la Administración, Rigoberto González, se pronunció ante varias consultas y señaló que no existe ley que impida que una persona esté en varias juntas directivas y que tampoco existe una norma que imponga límites al monto de la dieta.

“Esa es la razón por la cual en esa ley se debe tener unificado un mínimo y máximo para las dietas. La percepción que ha tenido la ciudadanía es que el único motivo para formar parte de una Junta Directiva son las dietas”, señaló González.

“Yo presenté hace algunas semanas un proyecto de ley para regular las Juntas Directivas. Justamente para que eso que no está claro hoy, quede claro. Y que no sea simplemente que un vacío legal está permitiendo, o no, alguna conducta”, apuntó el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.

La designación de funcionarios en las Juntas Directivas continúa. Por ejemplo, el pasado 17 de febrero, la Asamblea ratificó el nombramiento del ministro consejero, José Alejandro Rojas, como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá.

“Ratificaron, yo voté en contra, de algunas personas. Entre ellas al hoy ministro consejero, José Alejandro Rojas, para siete años. Es decir, va a estar hasta el próximo presidente de la República. Si es un botín político, le estás dando fuerza a alguien que no la debería tener más allá de un período constitucional. Tienen que ser personas serias, personas independientes, personas objetivas y personas que no estén buscando una dieta o saber información para luego licitar, darles a sus amigos o sacar provecho económico”, añadió Vásquez.

“Lo que sabemos de estudios académicos es que más de tres juntas es un reto, porque el tiempo no da para que las personas cumplen. No es solamente ir a la junta, es prepararse antes. Y cada vez hay más información que leer”, señaló Carlos Barsallo, de Transparencia Internacional.

Varios funcionarios que trabajan en la Presidencia de la República ganan 6 mil dólares, son miembros del PRD y han sido nombrados en más de una Junta Directiva.