Niños no son los grandes contagiadores de COVID-19 como se creía

Por Yenny Caballero (Periodista)



¿Están los niños entre los principales transmisores del COVID-19? Durante todo este tiempo se ha vivido con el miedo de que los niños contagien a sus abuelos.

La experiencia de la señora Lucy los niños no fueron un foco de contagio, en su casa, como se asegura.

Explica que a ella le dio Covid, y tuvo a sus nietos por una semana y no pasó nada.

Pasado más de un año del inicio de la pandemia, el comportamiento epidemiológico del virus ha cambiado y se sabe que los niños no son tan peligrosos como se creía en la transmisión del virus,

En los niños de 10 a 19 años la carga viral es bastante similar a la de los adultos, explica el infectólogo Javier Nieto, lo que significa que este grupo puede contagiar igual que un adulto. Pero el niño menor de 10 años tienen la mitad de la carga viral y el riesgo de contagiar a los adultos es menor.

Alberto Bissot, presidente de la Sociedad Panameña de Pediatría pide proteger a los niños, que no es que no se puedan contagiar. Y agrega que se debe generar un punto medio, que si bien el niño si se puede infectar e infectar a otros no es el principal agente.

Ahora se sabe que hay más probabilidades de que los adultos contagien a los y no los niños a los adultos. Por ello se recomienda el regreso gradual a las clases presenciales.

El infectólogo Xavier Sáez Llorens explica que se sabe que los adolescentes transmiten eficientemente el virus y que agregar adolescentes entre 16 y 18 a la vacunación es buena estrategia para intentar disminuir la transmisión del virus.

Actualmente se realizan estudios entre la población infantil entre los 12 y 16 años y entre los 5 a 12 años de edad para obtener datos de seguridad del a vacuna de Pfizer.

El Dr. Bissot advierte que los resultados de los estudios de estas vacunas de ARN Mensajero están por salir. Que en Estados Unidos podrían estar vacunando a esta población para el 2022.

Sin embargo, si se ha aclarado que para poder alcanzar la inmunidad de hay que vacunar al os niños.

En una encuesta entre los panameños, un joven nos dijo que sabe que ellos contagian más que los niños, porque están más expuestos.

Otra señora asegura que cuando su sobrino llega a la casa le quitan la ropa afuera y lo mandan a bañarse inmediatamente.

Panamá realizara una compra adicional de 2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer con una inversión de 23.9 millones los menores de 18 años.