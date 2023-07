'El que no va a los bailes que no se indigne', asegura ministro Valderrama tras polémicas declaraciones

Chiriquí/El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, sigue en el ojo de la tormenta luego de realizar unas polémicas declaraciones sobre el alto costo de la canasta básica y las actividades recreativas que se organizan en el país.

Mientras se encontraba en la provincia de Chiriquí, el ministro Valderrama señaló que el costo de estos productos no disminuirá debido a las condiciones del clima y otras circunstancias internacionales reiterando que es necesario pagar por estos alimentos.

"El que no va a los bailes que no se indigne y, el que va, que tampoco lo haga. Yo no he dicho que nadie acuda a los bailes y que no tomen su botella de alcohol. Lo que yo digo es que cuando sube el costo de los pasajes aéreos, perfumes, entre otros; todo el mundo sigue bailando. En cambio, cuando sube la comida, quieren entonces apagar la luz y golpear al pobre productor", expresó Valderrama.

Agregó que a él le encanta los bailes y que siempre acude a los que organiza el acordeonista de música típica panameña, Ulpiano Vergara.

"Lo que tenemos que hacer todos es que con ese gusto que pagamos el baile y acudimos a los conciertos, también pagar con gusto la comida que los productores hacen con cariño y mucho esfuerzo. Es natural que todos nos pongamos de acuerdo y hagamos el balance correspondiente. No se le puede quitar al que tiene más y al que tiene menos", puntualizó.

Con información de Demetrio Ábrego