Las consecuencias de haber tenido las escuelas cerradas por dos años a causa de la pandemia siguen siendo evidentes en el sistema educativo panameño, sobre todo en el aprendizaje de los estudiantes que se vio mermado durante ese periodo, y es que, aunque se adoptó un modelo híbrido con el fin de que se siguieran impartiendo las clases a distancia, los resultados no son los más alentadores.

Hoy por hoy, el sistema educativo no solo se enfrenta al elevado porcentaje de fracasos, sino a la deserción escolar, la falta de motivación en los estudiantes y las afectaciones a la salud mental que ha traído consigo el cambio de la presencialidad a la virtualidad y de la virtualidad a la presencialidad, además, de los traumas sufrido por los niños, niñas, y adolescentes en medio del confinamiento.

En declaraciones hechas por la ministra Maruja Gorday de Villalobos en Noticias AM, en junio pasado, afirmó que para el 2019, la deserción escolar era de 1.7% de la población matriculada, la cual paradójicamente disminuyó en el 2020, tal vez por la modalidad a distancia que se aplicó por la pandemia, sin embargo, para el 2021, la deserción aumentó a un 1.9%, y aunque aún no se conocen los datos del 2022, el panorama no es alentador, pues se ha podido percibir un alto grado de ausentismo en las escuelas y colegios oficiales.

Gorday de Villalobos, en aquel momento manifestó su preocupación por el aumento de la deserción, indicando que si este 2022 se supera el 1.9 % del 2021, esa sería la cifra más alta en los últimos cinco años, por lo que están luchando por que el programa de reinserción escolar empiece a dar sus frutos y conseguir que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes regresen a las escuelas.

Como si fuera poco, la titular del Ministerio de Educación (Meduca), aseguró la mañana de este jueves 7 de julio, que el informe de corte preliminar que mide las calificaciones en la región Panamá alcanzó un 21% de fracasos escolares en el primer trimestre del año escolar, lo que calificó de preocupante pues esta cifra siempre había oscila entre 3 y 5%.

Pero, la mayoría de estos fracasos se hacen presentes en el nivel de premedia con un 19%, este es el nivel donde Panamá presenta mayor deserción escolar, por lo que situaciones de cierres de escuelas como la huelga que ejercen los docentes por el alto costo del combustible podría empeorar el problema.

Según datos recabados por el Ministerio de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el 2019 unos 100,700 niños, niñas, adolescentes y jóvenes no asistían a las escuelas, mientras que otro preocupante universo de 192,400 estudiantes estaban en riesgo potencial de abandonar sus estudios.

No obstante, en declaraciones hechas por el Oficial de la Educación de la Unicef, Francisco Trejos en Noticias AM, actualmente hay 129,000 niños, niñas y adolescentes entre 4 a 20 años que están fuera del sistema educativo, por lo que hay que plantearse alternativas que logren el retorno de los menores a las escuelas y para evitar que aquellos que están en riesgo de abandono no lo hagan.

La deserción escolar no se queda en la simpleza de niños, niñas y adolescentes fuera de las aulas, sino que se traduce en embarazos precoces, jóvenes desocupados que podrían caer en los tentáculos de la delincuencia y el estancamiento de una sociedad que sus cimientos deben estar fundados en la educación de su gente.

Un reciente informe de la Unicef destaca que, según estimaciones del Banco Mundial en el año 2021, en Panamá́ casi el 90% de los estudiantes de 15 años no cuentan con el nivel mínimo de aprendizaje por impacto de la pandemia y la falta de educación presencial.

Según datos de Unicef, en América Latina y el Caribe hay 12 millones de niños y adolescentes de entre 7 y 18 años de edad están fuera del sistema educativo, de estos, 7.2 millones pertenecen a estudiantes de secundaria superior, 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes pertenecen a niveles de secundaria inferior y 2.6 millones son de primaria.