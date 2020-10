Este año han muerto 13 de los afectados por dietilenglicol

Desde entonces, los afectados llevan adelante una lucha para que el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ejecutivo garanticen los medicamentos que requieren, además de acceso a una atención adecuada que responda a las necesidades de estas personas.

Según, Gabriel Pascual, vocero de los envenenados con el dietilenglicol, este año han muerto 13 pacientes, algunos a causa de COVID-19. Pascual considera que la pandemia vino a empeorar la situación de estas personas.

“Parece que las autoridades no tienen la voluntad de solucionar este caso. Las unidades de enlace solo funcionan en algunas provincias y faltan más de mil personas que no han sido evaluadas y que no han sido certificadas para que gocen de la pensión”, dijo Pascual.

Mencionó que la credibilidad de los afectados en las autoridades de salud se ha agotado, puesto que no se cumplen con los acuerdos logrados en el 2019, a pesar de que esto está plasmado en un documento que firmaron.

Actualmente hay mil 37 personas que reciben la pensión, pero de igual forma hay más de mil que siguen esperando ser certificadas, de las cuales algunas han muerto a causa de la pandemia.

“Este es el momento adecuado para repensar un modelo de salud cónsono a las necesidades de los panameños, solidario y humano”.

Pascual finalizó diciendo que este martes 27 de octubre se acercarán a la Presidencia de la República, esperando ser recibidos por el Presidente, para definir el rumbo de las certificaciones y las atenciones.