Panamá La Vieja celebra 506 años con sesión solemne del Concejo Municipal

Ciudad de Panamá/La histórica ciudad de Panamá la Vieja conmemoró este 15 de agosto sus 506 años de fundación, y lo hizo con una jornada repleta de actividades culturales, recorridos y una sesión solemne del Concejo Municipal, donde se abordaron temas relevantes para el desarrollo de la capital.

Durante el acto protocolar, llevado a cabo en el marco de las celebraciones, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, destacó avances y desafíos en materia de ejecución presupuestaria y planificación de proyectos municipales.

Uno de los anuncios más destacados fue la cesión de terrenos al Ministerio de Salud en el área de Don Bosco, donde se prevé la construcción de una nueva Policlínica , un proyecto clave para fortalecer la atención médica en ese sector.

En su intervención, Mizrachi explicó que se ha visto forzado a acelerar los procesos administrativos debido a cambios en el calendario fiscal nacional.

“Se ha acelerado el cierre fiscal del Estado. Antes era en noviembre y ahora lo han adelantado a agosto, dándonos muy poco tiempo para prepararlo. Esto ha obligado a que todos los proyectos previstos hasta fin de año tengan que ejecutarse con mayor rapidez”, señaló el alcalde.

Agregó que tanto las juntas comunales como el propio Municipio están realizando los ajustes administrativos necesarios para cumplir con las obligaciones de compras y requisiciones en tiempo récord.

Celebraciones durante todo el mes

Las actividades por los 506 años de Panamá la Vieja continuarán durante todo el mes de agosto, con ferias gastronómicas, concursos de bandas y eventos culturales abiertos al público.

Uno de los momentos más esperados será el desfile de bandas, el cual recorrerá la avenida Cincuentenario con la participación de bandas independientes, agrupaciones estudiantiles y delegaciones de escuelas provenientes de provincias como Chiriquí y Veraguas.

Con información de Yenny Caballero