Residentes de Praderas del Norte denuncian irregularidades con suministro de agua

Un grupo de residentes en Praderas del Norte están preocupados debido a que una empresa privada les brinda el servicio de agua potable y no saben de dónde salió. En tanto, la promotora respondió que el proceso es legal.

Los moradores han manifestado su inconformidad con la manera que se distribuye el agua.

Según contaron a TVN Noticias, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) indicó desde el inicio de la construcción, que no tenía la capacidad suficiente para abastecer en este punto.

De ahí, la incertidumbre de los residentes por saber de dónde proviene el agua y si tiene la calidad para el consumo humano.

“Nos acercamos al Idaan. Nosotros no tenemos responsabilidad en eso y advertimos que allí no iba a haber agua del Idaan porque no tenemos proyectos para allá”, contó Youris Ábrego, dueña de una vivienda en Praderas del Norte.

“Y cuando vamos a ver las cajillas del medidor en cada casa, las tapas dicen Idaan, Pedimos respuesta a la ASEP”, añadió a TVN Noticias.

“Téngalo por seguro que si ellos nos dicen a nosotros cuando fuimos a comprar las casas: no van a tener agua potable del Idaan directamente, se la vamos a vender a través de un carro cisterna, nosotros no compramos estas viviendas”, manifestó Robert Almengor, otro residente en esta barriada al norte de la ciudad capital.

Los representantes de la promotora del proyecto residencial aseveraron a TVN Noticias que realizan todo este proceso legalmente y que el Idaan en algún momento deberá comenzar sus operaciones en este punto.

“Esta es una solución temporal, hasta que logre el Idaan conectar una tubería de suficiente capacidad para poder abastecer a los residentes del proyecto”, explicó Allan Ramírez, representante de la promotora Casas Grandes.

“Esta operación se ha estado manejando ya por más de 12 meses de forma ininterrumpida y ha habido agua en Praderas del Norte 24/7, agua de muy buena calidad”, aseguró.

Con información de Yohany Guevara.