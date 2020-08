La pandemia ha causado descontrol y deserciones semanales en la educación panameña

Esta nueva normalidad educativa ha ocasionado, entre otras cosas, la extensión horaria de clases y del tiempo de estudio y dedicación al desarrollo de tareas, que anterior a la pandemia, ejecutaban los 524,719 estudiantes que se han podido conectar con sus docentes a través de las distintas plataformas educativas.

Sin obviar que todo lo nuevo tiene un tiempo de adaptación, no se puede ignorar el número aún indeterminado de estudiantes que han desertado, con el pasar de estas primeras semanas de reactivación escolar. Esto, por no tener acceso a estas herramientas, ni a los implementos tecnológicos que necesitan, para poder hacer frente a sus jornadas educativas.

Este último punto ha ocasionado la organización de jornadas de protestas y apagones virtuales por parte grupos de docentes y padres de familia, que exigen al Gobierno Nacional la liberación de la banda ancha de internet del país.

Brecha abismal

Aunado a los niveles de ausentismo que se han dado en la modalidad virtual, cifras del Ministerio de Educación dan cuenta que un 40% de los estudiantes del sector público no se han podido conectar a las plataformas virtuales habilitadas por el Meduca.

El Panorama no es tan diferente en los colegios particulares, donde “en el sector privado no solo vemos el fenómeno de estudiantes que han migrado al sector oficial por la crisis económica, sino que se está percibiendo que hay estudiantes, que simplemente no se han conectado a las clases virtuales ni han solicitado cupo en colegios públicos. Es decir, que han desertado del sistema escolar. Esto es más preocupante pues significa que los niveles de deserción se están disparando”, manifestó a TVN-2.com, Edwin García, presidente de la Asociación Panameña de Colegios Particulares.

García, quien representa 627 colegios privados distribuidos a nivel nacional, los cuales atienden a un promedio de 160 mil estudiantes, considera que la pandemia por la COVID-19 ha venido a develar la brecha social y desigualdad que latente en la educación nacional.

“La brecha entre la educación particular y la educación pública es abismal. Más ahora con la pandemia y el currículum priorizado, conformado por 4 materias y dejando excluida a la materia de inglés. En un país cuya economía se basa en el servicio. Esto es inconcebible. En términos de educación estamos retrocediendo décadas”, aseveró.

Y es que, a inicios de las clases a distancia, el pasado 20 de julio el Meduca informó que alrededor de 3,000 estudiantes habían solicitado cupo en colegios públicos. Y unos 6 colegios particulares habían cerrado definitivamente, por no poder sostenerse económicamente.

Otros 30 colegios privados podrían cerrar

De acuerdo con García, a un mes de haberse iniciado las clases, y ante el silencio de las autoridades con respecto a la solicitud de auxilio escolar para los estudiantes planteados por los colegios y asociaciones de padres de familia, más de 30 colegios del sector Este de Panamá han manifestado que de no recibir este auxilio económico lamentablemente tendrían que verse abocados al cese de las clases virtuales.

Esto, a razón de que los ingresos que están percibiendo por parte de los padres de familia son menos del 25%, porcentaje con el que no pueden cubrir ni las planillas de sus docentes.

Actualmente, la Asociación Panameña de Colegios Particulares, se mantienen a la espera de que el Ministerio de Educación se pronuncie sobre la solicitud de auxilio económico que le presentaron meses atrás.

“La respuesta preliminar del Meduca ha sido que la decisión está en manos del ministro de Economia y Finanzas Héctor Alexander, a quien hemos solicitado una reunión desde hace 2 semanas sin recibir respuesta alguna”, aseguró García.

Medidas de Presión

El vocero de los centros particulares expresó que el interrumpir las clases para ellos, sería uno de los últimos esfuerzos que harían para captar la atención de las autoridades. Por ello, han adoptado diferentes estrategias de presión como es la presencia en las redes sociales y para este miércoles desarrollarán una cadena humana nacional.

Para esta actividad se concentran en la Cinta Costera a la 1:00 p.m. Igualmente, harán manifestaciones en las diferentes provincias.

Educación Pública

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores ( Asoprof), dijo que, en este primer mes de clases a distancia, han efectuado un monitoreo monitoreo a nivel nacional y han detectado serios problemas de conectividad en las provincias centrales, áreas rurales e incluso en las áreas urbanas, en los barrios marginados donde, los estudiantes no cuentan con equipos digitales por los niveles de pobreza en los que subsisten.

Según Ábrego, a nivel nacional existen 1,435 centros educativos que carecen de acceso a internet, por lo que están solicitando que se mejore el tema de la conectividad y que se habilite el acceso en los centros que no lo tienen.

Además, que el radio de frecuencia sea de 2 a 3 kilómetros para poder beneficiar a todos los estudiantes.

“ Aquí el tema de la deserción escolar se ve reflejada semana a semana en cada una de las regiones educativas del país, por lo que pedimos al Presidente de la República, Laurentino Cortizo y a la ministra de Educación, Maruja Gorday De Villalobos, que liberen el ancho de banda que se necesita. No podemos continuar en una educación a distancia que no está garantizando que los estudiantes puedan conectarse de alguna manera”, recalcó.

Para el mañana jueves, 20 de agosto, estudiantes, docentes y padres de familia que conforman la Coalición Nacional por la Defensa de la Educación Oficial en Panamá, realizarán un "apagón pedagógico virtual", todo el día, para exigir al presidente de la República, Laurentino Cortizo que libere la banda ancha de internet del país.

La medida se tomó en solidaridad a los miles de estudiantes que no se han podido conectar a lo largo y ancho del país" , cita un comunicado de la organización conformada por la Unión Nacional de Educadores de Panamá, la Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales de Panamá y la Asociación de Padres de Familia de Centros Escolares Oficiales de la República de Panamá.

La coalición explicó que la protesta consiste en no utilizar, durante el jueves 20, ninguna plataforma, herramienta tecnológica, radio o televisión. "Ante la crítica situación económica que enfrentan las familias panameñas, ya no podemos seguir entre comprar dispositivos, tarjetas y alimentos", aseveraron los manifestantes. Advirtieron que, de no recibir respuestas a su clamor, las organizaciones estarán llamando y consultando con sus bases para tomar acciones más fuertes.