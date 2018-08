No hay peligro con transfusiones de sangre en la CSS, según jefe de Hematología

Dimas Quiel, jefe de Hematología del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Arnulfo Arias Madrid, dijo este jueves 16 de agosto, que no hay peligro en transfusiones de sangre que se hacen en este centro hospitalario.

Las palabras de Quiel responden a la inquietud manifestada el miércoles 15 de agosto, por el doctor Julio Osorio, miembro de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), quien aseguró que hace un mes se dio una situación grave en la que no se tenía el reactivo necesario para detectar el VIH en la sangre que se recibía y así se tenían que realizar los procesos de transfusiones, porque era eso o que los pacientes se murieran desangrados.

Por su parte, Quiel dijo vía telefónica en Noticias AM, que “en este momento la Caja de Seguro Social no ha transfundido ningún paciente con sangre que no tenga serología viral negativa”.

Agregó que la CSS realiza la prueba NAT, para un mayor rango de seguridad para detección donantes con VIH.

Admitió el jefe de Hematología, que hay poca cantidad de reactivo, pero están trabajando para solventarlo.

“No debe haber riesgo de personas que vengan y después salgan con VIH positivo, eso no es correcto decirlo al público”, sostuvo Quiel.