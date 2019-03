El peligroso 'Momo' reaparece en videos infantiles

Medios internacionales han replicado reportes que señalan que en varios países han vuelto a ver a "Momo", ya no solo en Whatsapp, sino que se está filtrando en vídeos infantiles de Youtube y Youtube Kids, persuadiendo a los niños a lastimarse.

Advierten que este tipo de retos en las redes sociales pueden ser perjudiciales, especialmente para niños y preadolescentes.

El siquiatra Gaspar Dacosta expresó que este tipo de retos de “Momo” va dirigidos aquellos menores que no tienen padres o que los padres están separados, o viven con la abuela, porque “ellos buscan a quien seguir, eso los hace vulnerables”.

Dacosta considera que no se debe tener celular ni cuenta de redes hasta los 15 años y aunque se tenga acceso a claves personalizas deben mantenerse la supervisión.

“Los niños van a imitar a los héroes y heroínas que ven las cómicas”, expresó la sicóloga Xochitl McKay y que el caso “Momo” pegó duro el año pasado, debido a que los niños buscan encajar socialmente.

McKay que los niños son acosados por algún reto, pero que debe existir preocupación por el ciberacoso, porque “detrás de esos retos no sabes que hay”.

Se aconsejan a los padres de familia a tener estrictos controles con respecto al acceso de sus hijos a las distintas plataformas digitales.

Para la sicóloga Luz María Córdoba, los niños de 3 a 5 años no deben estar más de una hora frente un dispositivo electrónica y no más de 2 horas, entre los 6 a 18 años. “Pero eso no es la realidad, por lo que los padres deben estar pendientes”.

El Ministerio de Educación (Meduca) no tiene registro de casos presentados en Panamá.