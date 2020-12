'Si la población abusa de sus libertades hay que tomar medidas drásticas', advierte especialista

Panamá ha instalado tres hospitales campaña para hacerle frente al aumento de casos de coronavirus, en lo que sería la segunda ola de la pandemia en nuestro país, las autoridades adecúan, además, salas y hasta cafeterías para ampliar la capacidad hospitalaria y evitar un colapso del sistema.

Los primeros meses de la pandemia dejaron al descubierto cómo otros países tomaban medidas similares y montaban estas carpas en grandes espacios cuando vieron el sistema sanitario desbordado por la falta de control en la cadena de contagio.

Vea también: Panamá adecua gimnasios y hospitales de campaña por alza vertiginosa de covid-19

Estados Unidos fue uno de ellos, en el estado de Nueva York se construyeron hospitales de campaña para darle soporte a la infraestructura que estaba colapsando en los hospitales de Manhattan.

Dinabel Peralta, directora de pediatría intrahospitalaria del Hospital Lenox Hill en Manhattan, dijo en Noticias AM que las toldas de campaña se montaron frente al Hospital Monte Sinaí frente al Central Park, y en el auditorio más grande de Nueva York que fue exclusivo para pacientes de covid, ya fuera leve o aquellos que salían de intensivos y requerían atención.

Vea también: Prevén que en una semana esté listo el hospital campaña en el San Miguel Arcángel

Contó que, a diferencia de los primeros meses cuando se desconocía el virus y no había insumos, el problema ahora es que el personal médico, los camilleros, las enfermeras y todo el personal de salud que trabaja en hospitales están agotados.

“Mundialmente hemos estado pasando por diferentes cuarentenas, muchos han tenido la oportunidad de quedarse en casa, pero el personal de salud no tienen ese lujo, tienen que ir a trabajar para atender a los pacientes con covid, hay un agotamiento excesivo. Aunque se trabaja por mantener al equipo animado es difícil cuando llevas tantos meses sin parar”, manifestó Peralta.

Vea también: Se registran 3,164 casos nuevos y 35 muertes por la COVID-19 en Panamá

Advirtió que aún existe un tabú entre las personas que padecen el virus que se quedan calladas para no ser tachados. “No debe existir pena por infectarse de covid, el deber como ser humano es comunicarlo a las personas con las que has tenido contacto para que se haga la trazabilidad y sean puestos en cuarentena, esa es la única manera de poder controlarlo”, sostuvo Peralta.

Resaltó que existe un problema de concienciación en la sociedad de no querer aceptar que tenemos un problema mundial y que lo mejor es quedarse en casa.

Recordó que en Nueva York nunca se implementó la cuarentena obligatoria, sí se interpuso un toque de queda, pero no fue necesario la cuarentena porque las personas entendieron que se tenían que quedar en casa, las calles estaban vacías y fue mucho más fácil por la temporada de verano.

“Las personas tienen que entender que la burbuja familiar no son 20 a 30 personas, las burbujas son chicas. El concepto de burbuja tiene que ser entendido y hay que seguirlo al pie de la letra, la burbuja inventada no existe, eso no sirve”, señaló.

La doctora considera que cuando Panamá tomó la decisión de reabrir, se abrió todo demasiado rápido y este fue un fenómeno que también se dio en Nueva York.

“Todo depende de la cultura, si las personas son capaces de quedarse en sus casas y salir solamente a lo realmente necesario se puede dar, pero si las personas abusan de sus libertades entonces sí estoy de acuerdo que hay que tomar medidas drásticas porque cuando el sistema de salud colapse, ya no queda más nada, esto es una pandemia global”, concluyó Peralta.

Aprovechó para comentar que la semana pasada adquirió la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 y exhortó a la población a inocularse una vez se tenga la oportunidad porque será la única manera de frenar el virus.