'No podemos permitir una interferencia en el funcionamiento de la AN'

El diputado del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, se ha mostrado complacido tras la restructuración de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN).

Asegura que no esperaron a que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emitiera alguna resolución, porque no podían permitir que hubiera una interferencia en el funcionamiento de la AN.

Reiteró que el recurso que interpusieron los diputados oficialistas no tenía validez porque era extemporáneo, porque atacaron la alteración del orden del día cuando el hecho ya se había consumado.

Sostuvo que la anterior, era una Comisión de Credenciales ilegal.

González también sostuvo que hay un interés del actual presidente Juan Carlos Varela de tomar control del Órgano Judicial a través de designaciones, incumpliendo su promesa y violando el pacto de Estado por la justicia.

Según el diputado, están buscando conformar una nueva mayoría, para ponerle un freno a las intenciones del presidente Varela de construir, utilizando el aparato judicial, un escenario político favorable para su partido en las próximas elecciones.

El parlamentario sostuvo que la convocatoria a una constituyente puede ser la última carta del presidente Varela, e incluso dijo que puede usar la situación que se da en Colón como una excusa.