'La clase política se ha vuelto más lagarta', Pedro Altamiranda sigue siendo duro crítico de los gobiernos

"Al panameño le pueden quitar todo, menos los carnavales", de seguro quien haya dicho esta frase nunca se imaginó que en el 2020 un virus paralizaría el mundo y nos haría suspender nuestras costumbres por más de un año, incluso las fiestas carnestolendas. Este 2021, sin duda muchos recordarán con nostalgia el jolgorio y aquella frase que reza: “oye Pedro para ¿dónde tú vas?... Para Las Tablas tu rass”.

Pedro Altamiranda, reconocido por sus letras musicales en las que exponía problemas sociales y políticos que pasaban a segundo plano durante cuatro días de fiestas, en la que los panameños se despejaban de todo y en medio del desenfreno olvidaban sus penas.

Este año los panameños no podrán acudir a la central, pero lo que sí podrán hacer es disfrutar de estos clásicos de "Pedrito" como muchos le llaman, desde la comodidad de su hogar, a través de plataformas digitales donde se han lanzado esta música que tiene más de 30 años.

“Por primera vez estaré en Spotify, Apple Play, Google Play y Amazon Music. La verdad es que ya era hora y es que, dentro de mi producción musical, más del 90% fue prohibida por la dictadura. Muchas de esas composiciones no se conocen, espero que con esto tengan un poco de inquietud de lo que hemos sido y tratar un poco de nuestra identidad algo perdida”, dijo Altamiranda.

A pesar de ser conocido por sus canciones, Altamirada estudió filología del estudio de la lengua en Francia, cuando regresó a Panamá empezó a trabajar en una publicitaria, algo que desconocía, sin embargo, es aquí donde aprendió sobre el mercadeo que luego incorporó a sus canciones. Para ese entonces, Altamiranda cantaba canciones de otros autores panameños, y es cuando empieza a hacer sus propias composiciones, las cuales fueron recibidas de buena manera.

Contó que, “lo mejor del caso de la publicidad es que cuando promocionaban un disco era lanzado en TVN en el noticiero de la noche y eso era un escándalo porque era contra la dictadura. En aquel gobierno los sábados y domingos eran días de jolgorio, no atienden a nadie”.

Las letras de Altamiranda cobran vida en medio de la dictadura en la década de los 80, por lo que además de ser una dura crítica política y social, plasmaban la esperanza de un pueblo que deseaba tener un mejor futuro, pues como el mismo lo decía en Viernes Cultura "el presente es duro".

“La clase política se ha vuelto más lagarta, antes la dictadura robaba porque eran los dueños del país, tenían toda la plata para robar el día y a la hora que quisieran y lo hicieron. Hoy día, la clase política se preocupa poco por el pueblo; la pandemia ha destapado que valemos sebo en economía, sebo en salud, sebo en educación y el pueblo comiéndose un cable”, aseveró Altamiranda.

Recordó que Manuel Antonio Noriega le llamó para pedirle una camiseta, diciéndole que era su fanático, a lo que él respondió que solo se la daba a sus amigos, pero luego de que Noriega insistiera accedió a regalarle una camiseta.

“Mandó a buscar la camiseta con un teniente coronel, a los dos días me llamó la asistenta de Melanio y me dice: mi jefe ha visto la camiseta y también quiere una, le dije no tengo camiseta para él. Al día siguiente viene un teniente con una carta que tenía 5 estrellas doradas escritas por Manuel Antonio Noriega donde decía que yo le daba prestigio al país y me agradecía por la camiseta”, comentó.

"Carnaval, carnaval en la central", esta canción nace de lo vivido por el propio Altamiranda de niño, cuando sus padres lo disfrazaban para ir a los carnavales de Vía España y en la Avenida Central.

“Cada época tiene sus cosas buenas, yo disfruté mucho de esos carnavales, y todo lo que aparecen en esas estrofas yo lo vi en la Avenida Central. Hoy en día son parecidos, ese es un tema muy vivido y lo han comprendido muy bien las diferentes clases sociales del país y lo han aceptado”, rememoró.

Pedro Altamiranda explicó que “la salsa", la compuso en el busito me traía de Las Tablas a la ciudad de Panamá”, y es allí donde nace la famosa frase " Oye Pedro, ¿para dónde vas?", mientras que “ Buhonero, que es de Lord Cobra, consideré que era una canción que se prestaba para hacer algo surrealista, porque nosotros vivimos en un país surrealista, y que podía incorporar dentro de la maleta del buhonero cosas que tenían que ver con nuestra podrida dictadura”.

Las canciones de Pedro Altamiranda estarán disponibles a partir de mañana en Spotify, aunque hoy aparecen algunas, estas desaparecerán mañana cuando se ingresen las nuevas. Son 13 álbumes y más de 100 canciones, mientras hay cuatro álbumes live que estarán en Youtube a partir del 19.

A pesar de los años, Altamiranda sigue siendo un duro crítico de la clase gobernante y aprovechó para aconsejar a la juventud a que eche para adelante y que protesten para ver si otros se suman.

“Lo que pasa es que la gente joven se impacienta porque no los toman en cuenta. Lo que tiene que hacer la Policía y les recomiendo es que protejan a esa gente y dejen libre a los que están adentro, si los que están adentro se están robando la plata de los que están afuera que pagan impuestos para que ellos vivan como príncipes”, concluyó.