Reformas electorales, pandemia y rumores de división son los temas que los miembros del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) debieron abordar al momento de llegar a la celebración de su directorio nacional extraordinario este 18 de septiembre en el Hotel El Panamá.

El diputado y presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Benicio Robinson habló con los medios de comunicación y negó que exista división en el PRD. Hecho que también fue rechazado por su copartidario y presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames.

“ Aquí no hay dos PRD, aquí hay un solo PRD. Nos sentimos orgullosos de que vamos a una renovación del partido, a una nueva oxigenación. Se tiene estipulado un llamado al Congreso para mayo del 2022”, afirmó Robinson.

Mientras que, sobre el mismo tema, Adames destacó que " entre el Ejecutivo y el Legislativo no hay pugna. Hay un periodo de franca colaboración. Las diferencias siempre pueden ser a lo interno del partido”.

Robinson defendió el trabajo de su partido frente al control de la pandemia por el COVID-19 que afecta a Panamá desde marzo del 2020.

Nos sentimos satisfechos que Dios nos haya permitido que la pandemia la haya administrado el partido PRD, con el gobierno PRD”, enfatizó Robinson.

Sobre la posibilidad de buscar una nueva candidatura para la presidencia del CEN, el diputado bocatoreño manifestó que ha hecho las cosas bien y que si desea aspirar debe pasar por un proceso de elección que es parte de la renovación del colectivo político.

“ Todavía no he analizado mi reelección en el partido como presidente. Todos los que hemos hecho las cosas bien, queremos continuar (…) Hay colegas nuestros que tienen otras opiniones. Seguiré siendo respetuoso de los que me critican”, aseveró Robinson.

Reformas electorales

Sobre las polémicas reformas al Código Electoral que lleva adelante la Asamblea Nacional y que provocaron protestas por parte de la sociedad civil el pasado 14 de septiembre, el diputado Crispiano Adames aseguró que “ harán revisión de lo actuado en los bloques 1 y 2”.

“ Habrá revisión de todo lo actuado en el bloque 1 y 2. Habrá argumentación y sustento de parte y parte. De artículos que deben mantenerse y otros descartarse”, dijo el Presidente de la Asamblea Nacional.

Pero en otra versión sobre el tema, el diputado Robinson arremetió contra la sociedad civil y los partidos políticos de oposición.

“ Lo que el pueblo tiene que saber que cuatro miembros de la sociedad civil, un Panameñista y un Partido Popular no son los que tienen la verdad en las modificaciones que se están haciendo. No vamos a aprobar lo que no estamos de acuerdo”, dijo el perredista.

Los diputados destacaron que este acercamiento con los magistrados del Tribunal Electoral se dio gracias a la mediación del presidente Laurentino Cortizo.