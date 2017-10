Las palabras del jefe de la comuna capitalina se dieron durante una recolección de enseres en el corregimiento de Juan Díaz, mecanismo que busca prevenir inundaciones en esta área de la ciudad de Panamá.

De acuerdo con el alcalde, lo primero que hay que tener claro es que, según el Código Electoral, las candidaturas oficiales se presentan cuando abran los periodos de primarias. “Eso va a ocurrir lo más temprano en julio de 2018”, destacó.

Blandón insiste en que aún es prematuro hablar de candidaturas oficiales. Sin embargo, se encuentra en consultas a lo interno del Partido Panameñista, situación que a su juicio ha tenido un impacto mediático, pero que realmente “no significa iniciar una campaña”.

En días pasados el alcalde informó que había iniciado dichas consultas, lo que saltó a la palestra pública, y en algunos casos generó alarma entre los que opinan que estaría usando su posición para hacer política.

“Todavía no hay una decisión tomada. Precisamente en eso estamos, escuchando a la gente, porque uno no se va a llegar en julio del próximo año, de la nada a decir vengo a presentar una postulación sin haber hablado con la membresía. Hay tiempo para ello y no será hasta julio del otro año cuando se formalicen las aspiraciones" sostuvo.