Crisis interna en el CD Cambio Democrático rechaza solicitud de convención extraordinaria por 'improcedente e ilegal'

El partido Cambio Democrático (CD) rechazó la solicitud de una Convención Extraordinaria realizada por la diputada Yanibel Ábrego, quien abiertamente ha retado al presidente actual del colectivo a unas elecciones internas.

En un comunicado emitido por el CD, se informa que, en miras a proteger la institucionalidad del Partido, garantizar los derechos de todos sus miembros y hacer las cosas bien, dicha solicitud ha sido rechazada por improcedente, ilegal y no tener fundamento jurídico alguno.

“Para llegar a dicha conclusión se realizó un profundo análisis jurídico y legal, para determinar si procedía o no la solicitud de una Convención Nacional Extraordinaria para los objetivos para los cuales se pretendía convocar. De igual forma, se verificó si las firmas que se presentaron eran válidas, si podían validarse, si los firmantes conocían lo que supuestamente solicitaron, y así concluir si las firmas verificables alcanzan el tercio de los miembros principales de la Convención Nacional”, detalla el documento.

Continuamente indica que el análisis jurídico sobre la viabilidad de una Convención Nacional Extraordinaria para escoger una nueva Junta Directiva Nacional, de hecho reduciendo o interrumpiendo el plazo de cinco años para el que la actual Junta Directiva fue electa, concluyó que la Convención Nacional no está facultada para remover a, o acortar o interrumpir el plazo de, los miembros de la Junta Directiva Nacional actual que fue electa el 21 de enero de 2018 para un término de cinco (5) años, a partir de la fecha en que tomó posesión.

Diputada @Yanibel_abrego reaccionó a la respuesta negativa de la Junta Directiva de @CaDemocratico de convocar a una convención nacional. "Sabemos lo cobarde que es @romuloroux, sabíamos que no tiene la capacidad, ni el liderazgo para enfrentarse en una convención", destacó. pic.twitter.com/B3hd60Aoqh — TVN Noticias (@tvnnoticias) August 11, 2021

Asegurando que es violatorio del Estatuto del Partido Cambio Democrático y del Código Electoral pretender interrumpir el periodo de la Junta Directiva Actual. “Por lo tanto la solicitud fue negada por improcedente, ilegal y no tener fundamento jurídico alguno”.

A pesar de que el número de firmas presentadas no cambia ni afecta la conclusión legal en cuanto a la improcedencia de la solicitud realizada, es preciso comunicar que de las supuestas 1,362 firmas presentadas, luego de la depuración realizada, se determinó que 397 fueron invalidadas o no posibles de verificar por falta de cédulas y otras razones, y además se recibieron 530 renuncias a firmas de convencionales que supuestamente habían firmado pero que certifican por escrito que no fueron correctamente informados del supuesto objetivo de la solicitud. En conclusión, solo se pudieron validar 435 de las firmas presentadas por los peticionarios, lo que representa tan solo un 22% de los convencionales, muy por debajo del 33% requerido.