Primarias del CD: entre baja participación, ataques y murgas que no sonaron

El colectivo fundado por Ricardo Martinelli, hoy detenido y bajo investigación por un caso de “pinchazos telefónicos ilegales” durante su administración gubernamental, trata de encontrar un liderazgo efectivo en medio de diferencias internas en el colectivo, donde unos se llaman leales y acusan a otros de traidores.

José Raúl Mulino es del grupo que se denominan leales al “Martinelismo”. Desde antes que abrieran las mesas de votación lanzó duros cuestionamientos contra su oponente interno, Rómulo Roux. Lo señaló de representar los intereses del actual mandatario Juan Carlos Varela.

Mulino seguro de que vencerá en elecciones primarias Mulino seguro de que vencerá en elecciones primarias

"No creo en él. No puedo mañana decirle al país que este es el mejor candidato", expresó Mulino. "Yo no le debo nada a nadie, no ando huyendo del expediente de Odebrecht".

El discurso de quien fue ministro de Seguridad en la administración de Martinelli, fue de golpes, pero del otro lado (Rómulo Roux) no lanzó ningún contragolpe a las pegadas de Mulino.

Roux no respondió directamente, pero si aseguró que los “ataques son de desesperación”.

Rómulo Roux llama a la unidad y tilda ataques como desesperados Rómulo Roux llama a la unidad y tilda ataques como desesperados

“Vamos a lograr el triunfo para el nuevo cambio”, expresó Roux, quien añadió que el partido debe llegar en “unidad para cambiar el país en el 2019”.

Las nuevas reglas del juego en material electoral fueron puestas a prueba con estas primeras elecciones primarias y fue el exdiputado Gabriel Méndez, el primero en recibir una advertencia por parte del presidente de los Delegados Electorales, Fausto Fernández.

En medio de un recorrido por los centros de votación, Fernández impidió que un grupo de simpatizantes de Rómulo Roux siguieran tocando una murga cerca de la escuela Gaspar Octavio Hernández.

"Hoy no es para hacer proselitismo, no hay música. No voy a discutir el tema y menos, en la entrada de un centro de votación", espetó Fernández.

El exdiputado conocido como "El Tío Gabriel", reclamó que les hayan prohibido la música en la fiesta electoral.

TE reitera que no se puede tocar música en centros de votación TE reitera que no se puede tocar música en centros de votación

Las mesas de votación deben cerrar a las 4:00 pm y posteriormente iniciará el conteo, donde finalmente se definirá quien será la cara responsable para intentar devolver a los CD al Palacio de las Garzas.