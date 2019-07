Bancadas avanzan en conformación de comisiones legislativas

Al finalizar la actual semana, se podrían tener conformadas todas las comisiones de la Asamblea Nacional (AN), según ha dicho la diputada del partido Cambio Democrático (CD), Ana Giselle Rosas y así poder dar inicio a la discusión de proyectos de ley.

En el CD están claros en que no tienen posibilidad, por el momento de presidir alguna comisión, ya que según Rosas, el PRD, al tener mayoría las liderará en conjunto con su partido aliado el Molirena.

Sin embargo, el CD como partido tienen interés de apoyar aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo del país y estar vigilantes de aquellos proyectos que no sean convenientes y presentar las propuestas que sean necesarias.

Por su parte, Kayra Harding, diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), afirma que el hecho de que su partido tenga la mayoría, no quiere decir que lo aprovecharán para pasar todos los proyectos que se presenten.

Asegura que dentro de la bancada oficialista hay parlamentarios que tienen criterio propio.

Hasta este lunes en horas de la noche, el PRD había consensuado un total de 11 comisiones y a lo interno del partido se han tomado el tiempo para analizar “ con pinzas” el perfil de cada diputado antes de que integre las comisiones.

De acuerdo con Harding, la presidencia de la Comisión de Presupuesto tendría que irse a votación, porque es una de las más discutidas, ya que deben ser siete representantes del PRD y hay 14.

Además, para la Comisión de Credenciales, tampoco se ha llegado a consenso, al igual que para la de Comercio. En la de Gobierno están muy cerca de llegar un consenso.

Harding dijo que la Comisión de Presupuesto no está hecha para el chantaje, sino para la fiscalización de las entidades autónomas, de los ministros y del Gobierno en General.

Planillas

En cuanto a las planillas, Harding dijo que todos los diputados tienen derecho al uso de planillas por igual y agregó que la población no ve con malos ojos que existan planillas, sino el uso que se le da a los recursos.

Recalca que la AN no es una agencia de empleo y que anunciará públicamente a las personas que han nombrado y que van a trabajar, en la AN y otros en las oficinas comunitarias.

Rosas coincide y sostiene que se le debe quitar “la prerrogativa negativa al tema de las planillas”, ya que es necesario que los diputados tengan un equipo de trabajo, al igual que lo tienen los parlamentarios de los países más modernos.

Sobre la propuesta de modificaciones al reglamento interno de la asamblea, ambas dijeron que se debe desarrollar la discusión del tema.