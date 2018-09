Cortizo: ‘todos los diputados tienen que publicar sus planillas’

En medio del clamor ciudadano que exige a los inquilinos del Palacio Justo Arosemena que sean más transparentes y publiquen sus cuestionadas planillas; el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo, le pidió a los diputados no tener nada oculto.

“Todos los diputados tienen que publicar sus planillas, porque son servidores públicos expuestos al peor de los escrutinios en un mundo donde nada está oculto con las redes sociales”, señaló el precandidato presidencial.

Apelando a su discurso político de intocables, pero sin muchos detalles y con un lenguaje no confrontativo, Cortizo a través de una nota de prensa aseveró que el “gobierno debe velar para que los recursos de todos los panameños se manejen de forman adecuada”.

“En este país no deben existir intocables y no solo me refiero a diputados, sino también a funcionarios del Órgano Ejecutivo, empresarios y banqueros”, manifestó Cortizo.

Las declaraciones de quien busca ser el abanderado presidencial por el PRD en las elecciones generales de mayo de 2019, surgen un día después que el también precandidato y expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares arremetiera contra los diputados y prometiera una reforma constitucional que le ponga un alto a la reelección de los llamados “Padres de la Patria”.