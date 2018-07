Diputado Samir Gozaine: 'Yo adversé la reelección y no voy a correr'

El diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Samir Gozaine, anunció que no buscará la reelección en el circuito 4-1 (David, provincia de Chiriquí). Sin embargo, señaló que esto no significa el fin de su carrera ya que tiene "pretensiones de seguir creciendo en la vida política".

"Yo critiqué la reelección y la adversé en mi circuito. Considero que tienen que ser cónsonos nuestros actos con los discursos. Si la critiqué, ahora no puedo decir que es buena", expresó Gozaine este miércoles 18 de julio en Noticias AM.

El diputado manifestó que se debe hacer una lectura del electorado que está "cansado del mismo sistema" y urge una transformación completa para un Panamá decente. Agregó que "nadie debe hacer política para resolver su vida".

"La ley lo permite. Creo que hay diputados buenos pero la perpetuidad es mala. Una reelección de un periodo o dos, no la veo mal", indicó Gozaine. "Necesitamos urgente una reforma constitucional para que aclare la función del diputado y saque al diputado de la forma de elección".

El perredista catalogó de "agridulce" su paso por la Asamblea Nacional, en parte al sinnúmero de cuestionamientos por el uso irregular de partidas en este órgano del Estado. "Llegamos a hacer las cosas bien pero, por el error de unos pocos, nos arropan a todos por igual", aseveró.

Gozaine apuntó que la planilla 080, que fue sometida a auditorías de la Contraloría General de la República y se mantiene suspendida, no es "ilegal" y aparece en la Ley de Presupuesto. El diputado aclaró que la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, abrirá la misma.

"Cuando llegué a la Asamblea, lo primero que me entregaron fue una nota donde decía que tenía partida 080 para nombrar a mi equipo de trabajo. Yo no nombré botellas", dijo en Noticias AM. "[Yanibel Ábrego] no está maquillando nada. La verdad está dentro de la institución".