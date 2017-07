Diputados ‘infieles’ de CD podrían ser expulsados o no postulados en 2019

Sigue la polémica a lo interno del partido Cambio Democrático (CD) por la elección el pasado 1 de julio del nuevo presidente en la Asamblea Nacional. Aquellos diputados que no siguieron la línea del partido podrían enfrentar procesos disciplinarios.

La diputada por el partido CD, Mariela Vega, señaló que había una línea establecida por la junta directiva (máxima representación) del partido para apoyarla como candidata a la presidencia; sin embargo, hubo otros acuerdos y negociaciones que favorecieron a la diputada Yanibel Ábrego.

“Los primero de julio son trascendentales para todas las bancadas políticas. Nosotros decidimos ir con candidatura propia y representar a las bases con los más de 300 adherentes. No podemos poner en duda el liderazgo de ningún diputado del partido CD dentro de sus circuitos, pero cuando hablamos de colectivo, existe una junta directiva que debe decidir por la totalidad de sus miembros y esa junta directiva decidió que Mariela Vega iba a representar a la bancada de CD”, contó la diputada Vega.

Vega respondió a las críticas de su homólogo, Raúl Hernández, quien estaba en desacuerdo con el manejo interno de la elección del representante del partido. “Es muy fácil excusar las acciones y decir que no se te consultó, ya sabías que la junta directiva se había reunido, porque si tienes algo que decir, no pedir una cortesía de sala para escuchar a los 25 diputados, pero no se logró”.

Haber tomado una decisión contraria a la establecida por la junta directiva de CD, podría traerle a los diputados: Yanibel Ábrego, Dana Castañeda, Dalia Bernal, José Muñoz, Raúl Hernández, Héctor Valdés Carrasquilla, Rony Araúz, Nelson Jackson, Salvador Real, Noriel Salerno, Juan Poveda, Aris De Icaza, Manuel Cohen, Vidal García, Mario Lazarus, Marilyn Vallarino, Absalón Herrera y Nubia Starners, sanciones como ser expulsados o no postulados en las elecciones de 2019.

“Se ha hablado de no postularlos, de expulsarlos, pero eso lo verá la junta directiva en pleno y cada quien acatará las consecuencias de sus actos”, manifestó Vega, a pesar de que apuesta a la “unidad del partido con los 25 diputados [que representan a CD] aun cuando pensemos que no han sido fieles y leales al partido”.

A su juicio, los representantes de CD han jugado un rol pasivo ante las acciones legales que enfrentan varios de sus miembros, entre ellos, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por lo que es necesario hacer una real oposición y defender al partido.