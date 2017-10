FAD aspira volver al torneo electoral de 2019

Relacionados El PRD y el FAD se reúnen con sus bases este domingo

Con la celebración del Congreso Constitutivo el pasado domingo, el FAD se convierte en el sexto partido político constituido que estará presente en la oferta electoral de 2019.

"Este es el último requisito que nos exige el Tribunal Electoral. Un Congreso Constitutivo donde se aprueban los documentos fundacionales, estatutos, declaración de principios y nuestra visión programática de qué queremos del país", explicó el presidente del FAD, Fernando Cebamanos, a TVN Noticias.

Su dirigencia insiste en que no debe existir ningún tipo de financiamiento electoral para los partidos.

"No es posible que este país, con tantas necesidades, se otorguen 100 millones de dólares para el clientelismo político", reclamó Maribel Gordón, vicepresidenta del FAD. "No es posible que Panamá continúe siendo el país de América Latina con mayor gasto per cápita para los procesos electorales".

Dentro de la propuesta del FAD está abogar por una nueva constitución. "Eso significa establecer un nuevo ordenamiento", detalló Gordón a TVN Noticias. "Una nueva constitución que solo puede provenir de una Constituyente originaria".

Saúl Méndez, miembro del colectivo político, añadió que "el pueblo tiene que poner orden. "Hay un pacto de no agresión. (...) Constituyente originaria para barrer toda la podredumbre", manifestó.

Según cifras del Tribunal Electoral (TE) hasta julio de este año, el FAD cuenta con una membresía de 51 mil 254 adherentes.