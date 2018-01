Facción que apoya a Roux tilda mensaje de Martinelli como acto de desesperación

“Les quiero pedir el voto a ustedes, para que voten por la nómina Martinellista’”, dice el expresidente en el mensaje, “voten por mí, voten por Marta (de Martinelli)”.

Este audio no tardó en generar reacciones dentro y fuera de Cambio Democrático (CD), faltando tres días para las elecciones internas.

No se detienen las supuestas comunicaciones de Ricardo Martinelli desde el Centro de Detención Federal de Miami mandando su línea política para no perder el partido, mensajes que son divulgados a través del chat y Twitter por los que manejan sus redes sociales.

Los de la facción de Rómulo Roux no les preocupa, reiterando que el líder debe estar en Panamá.

La diputada del CD, Dana Castañeda, señaló que el colectivo necesita a un candidato que “pueda estar aquí, tomando las decisiones y reaccionando de manera inmediata” y “no esperando que venga un audio, que venga un tuit o que venga una cartita”.

“Creo que esos son los errores que están haciendo cometer a Ricardo (Martinelli), una persona que todos en Cambio Democrático valoramos y apreciamos pero que, lamentablemente, no está aquí en Panamá”, dijo Castañeda a TVN Noticias.

Para el analista político y abogado Ebrahim Asvat, se está peleando por el cascarón del partido, pero en el camino verán con quién se quedará la membresía.

“¿Qué tipo de liderazgo se puede ejercer cuando usted está huyendo del mismo país que lo está reclamando, o la justicia de su país lo está reclamando y usted no ha sabido enfrentarlo?”, cuestionó Asvat. “Me parece que es un acto de verdadera cobardía, eso no lo hace un líder político. Se equivocan. Podrá tener todo el dinero del mundo, pero no es un líder”.

Este miércoles, simpatizantes del expresidente preso en Miami circularon un nuevo mensaje pidiendo el voto en plancha.

Por su parte el diputado del CD, Carlos Afú, sostuvo que la acción demuestra desesperación. “Cuando tú estás desesperado, pasan estas cosas. Hacen todas estas cuestiones que, al final, hacen daño a todo el partido”, manifestó a TVN Noticias.

“(Ricardo) Martinelli seguirá siendo nuestro líder, nuestro amigo, pero en este momento tiene que haber alguien aquí que maneje este barco”, sostuvo Afú.

Este 21 de enero será decisivo para Cambio Democrático. Se conocerá quién se quedará con el liderazgo del partido: ¿Será Ricardo Martinelli o la facción de Rómulo Roux?