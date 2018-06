Guillermo Ferrufino busca la candidatura a la Alcaldía de Panamá

El exfuncionario de la administración de Ricardo Martinelli anunció su postulación en su cuenta de Twitter.

“He pagado el precio más alto de la persecución. Con la misma convicción con la que he servido a mi país; hago pública mis intenciones en las primarias CD a la Alcaldía de Panamá", escribió.

