José Domingo Arias buscará la Presidencia por ‘Alianza’, dice que allí ‘no hay roscas’

Relacionados José Domingo Arias regresa al ruedo político con Alianza

Según Arias, "no se ha escondido de nadie", tras ser cuestionado por su desaparición pública, luego de perder las pasadas elecciones presidenciales con el partido Cambio Democrático (CD), en el cual, altos funcionarios están siendo investigados por presuntos actos de corrupción.

"Yo no soy un político profesional. Yo tenía una empresa que debía atender, tenía una familia que atender y yo le estaba dedicando el tiempo que necesitaba mi forma de vida para poder ganarme mis ingresos y atender a mi familia. Quien te diga que no necesita trabajar y que no tiene una familia, algo no está cerrando", exclamó Arias.

El precandidato presidencial manifestó que su partido es una "plataforma política" y “encabezará una alianza de oposición".

"Alianza es un partido abierto, no es un partido de roscas, nosotros no cerramos la posibilidad de participación”, aseveró, luego que miembros de otros colectivos decidieran correr a puestos de elección popular por el partido Alianza.

Arias se disputará el próximo 7 de octubre la representación de su partido a la Presidencia de la República junto al exfiscal, Neftalí Jaén y Lara Arcia.

"La gente está cansada de la pelea política y las promesas que no cumplen, las peleas políticas tienen desbaratados a los partidos, entonces yo no vengo a pelearme con nadie, yo soy un político, pero venimos a resolver problemas", detalló.

Los políticos muchas veces son "pura palabrita y nada de modelo conceptual y acción", cuestionó, por lo que Arias considera que "con su trayectoria" cumplirá sus promesas de campaña de llegar a la Presidencia.

El exministro de Estado, explicó que en su partido se tienen abiertas las puertas para quienes quieran trabajar por el país, luego de "cercenar" la oportunidad en otros partidos, sin necesidad de que tengan que inscribirse en Alianza.

Finalmente Arias dijo que de ganar la Presidencia, propondrá una reforma al Código Electoral donde se permita a todos los panameños elegir a su próximo aspirante a la Presidencia de la República sin necesidad de inscribirse en los colectivos políticos.