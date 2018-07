'Limpiemos Panamá': de las redes sociales a las calles

Paulette Thomas y Hermel Rodríguez del movimiento “Limpiemos Panamá” instan a la ciudadanía a salir a las calles, darse cuenta del poder que tienen y exigir sus derechos. “No podemos seguir quejándonos en las redes sociales porque eso no funciona”, dijeron este martes 17 de julio en Noticias AM .

Para Thomas, la población no debe esperar a que haya líderes, sino empoderarse y ser partícipe de las manifestaciones, que tienen como fin, luchar por los derechos ciudadanos y transparencia en los órganos del Estado.

"Si ustedes no salen realmente a luchar por sus derechos, se va a desmejorar la calidad de vida de las familias panameñas y eso no lo podemos permitir", manifestó en Noticias AM.

El movimiento "Limpiemos Panamá" ha tratado de llegar a la conciencia de las personas y exhortarles a votar de "manera clara", expresó Rodríguez. "Si este movimiento no recibe el apoyo masivo, quedaremos como los cuatro gatos", añadió.

Thomas apuntó que el panameño lamentablemente no vota con conciencia, sino "pensando en lo que va a lograr después". Por esto, es que se promueve "No a la Reelección".

Por su parte, Rodríguez tildó a la reelección indefinida de los diputados como un "foco de corrupción" y "promueve el clientelismo".

"Necesitamos gente decente que dé el paso. Si realmente tienes valores y principios bien cimentados, no te va a atrapar ese monstruo de las mil cabezas", agregó Thomas en Noticias AM, refiriéndose al sistema.