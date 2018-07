Martinelli estaría detrás de alianza PRD-CD en la Asamblea, según Valderrama

El parlamentario no dejó de vincular esa alianza con la presencia en Panamá del expresidente Ricardo Martinelli y agregó que lo que busca el exmandatario es “ volver a implementar la política de corrupción en base al chantaje”.

Estima que no toda la bancada del CD apoya la alianza, pero dieron el voto con el PRD para lograr apoyo con recursos de parte del expresidente y Valderrama Advierte que el PRD “ tendrá que cargar con todo lo que representa una administración Martinelli”.

Su lectura de lo que ha pasado en la AN es que el PRD se ha equivocado ya que esa bancada pudo haber ganado la presidencia, pero “ buscaron la mayoría en base al chantaje para poder cubrirse y a la vez chantajear al Gobierno en comisiones como Credenciales, Presupuesto y otras”.

Dijo que Martinelli tiene injerencia en la AN y ha quedado demostrado con la carta que circuló en redes, escrita por el diputado Miguel Fanovich y aunque hayan negado su autenticidad, se vieron las intenciones de querer ganar la AN para un juzgamiento a Jerónimo Mejía, juez de garantías en el proceso que se le sigue.

Hizo un llamado a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, a que se haga pública la planilla 080 y así conocer los detalles de las personas que trabajan para cada diputado.

Valderrama sostiene que todo “ parece indicar que la alianza que se ha hecho es para perjudicar al país y al Gobierno porque es lo que quiere Martinelli desde el día 1…” y nunca ha tenido duda de eso, pero lo que no se esperaba era que el PRD aceptara ese tipo de política.

Por otra parte, ha confirmado que no buscará la reelección a diputado y aún no ha tomado la decisión de si convertirse en candidato a la Alcaldía de Panamá o no.