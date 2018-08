El PRD no alcanza la paridad de género en sus primarias

El próximo 16 de septiembre el PRD elegirá a quiénes serán sus candidatos a las elecciones del 2019. Este colectivo político, fundado en 1979 por Omar Torrijos, es una de las organizaciones partidistas con más adherentes del país con una base de 566,604.

Esta cifra la podemos dividir entre 286,280 hombres y en 280,324 mujeres, lo que representa un 49.47%. A pesar de contar con una participación femenina que alcanza casi la mitad de los inscritos, esto no se refleja en las candidaturas para los puestos de elección en estas primarias.

De acuerdo con un informe elaborado por Elia de Tulipano, fundadora y expresidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FNMPP), en las elecciones de 2013, fueron postuladas en este colectivo, a cargo principal, unas 385 mujeres (15%) en todo el país.

En 2018, aproximadamente 468 mujeres se han postulado a cargos principales (16%), aumentando apenas en 1.7% la participación de las mujeres en estas primarias del colectivo. El informe elaborado por el FNMPP se basa en el Boletín Electoral con el listado de las postulaciones admitidas por la institución.

Esta situación indica –para Tulipano- que el PRD no cumplió con lo dispuesto en el Código Electoral y mucho menos con lo establecido en el Decreto 27 del 11 de mayo de 2018.

El Código Electoral especifica en su artículo 303: “en las elecciones internas de los partidos políticos y hasta las elecciones generales, las postulaciones se harán garantizando que, efectivamente, como mínimo, el 50% de las candidaturas sean para mujeres”.

“El no cumplimiento en esos cargos principales, lograr la paridad con suplentes no es el objetivo de la igualdad, no es el mismo acceso al poder”, declaró.

El total de postulaciones del PRD desagregadas por sexo para las elecciones primarias del próximo 16 de septiembre son de la siguiente manera:

Presidente: hombre 17, mujeres 1, total 18

Diputados: hombres 208, mujeres 39, total 247

Alcaldes: hombres 292, mujeres 53, total 345

Representantes: hombres 1,755, mujeres 373, total 2,128

Concejales: hombres 26, mujeres 2, total 28

Si hacemos una mirada geográfica, el mayor porcentaje de mujeres postuladas para las primarias del PRD están concentradas en las provincias de Panamá Oeste con 26%, Panamá con 21.83%, seguida de Bocas del Toro con 19.74% y Colón con 19.29%.