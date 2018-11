'Pany' Pérez le respondió al presidente Varela por su discurso en la Villa de Los Santos

El discurso de Varela se dio en los actos del 10 de noviembre en la Villa de Los Santos, en presencia del alcalde "Panny" Pérez, que ha sido vinculado a un caso de narcotráfico y lavado de dinero en la operación "El Gallero".

"No podemos tolerar nadie que se desvíe, no importa qué tan simpático sea, no importa cuánto dinero gaste, no importa cuál evento patrocine. Si de los fondos se tienen sospechas que no vienen del hombre honesto del campo que trabaja la tierra, ese dinero no debe ser bien recibido en ningún pueblo, en ningún evento, en ninguna fiesta", dijo Varela.

Posteriormente, en horas de la tarde de este sábado, se reportó la muerte del empresario Eduardo Castro, en Pedasí; lo que generó la reacción de Varela este domingo, a través de su cuenta de Twitter.

Ayer en la mañana hice un llamado en La Villa de Los Santos, a cuidar nuestros pueblos y playas del crimen organizado, algunos que se sintieron aludidos, luego me atacaron; en la tarde en esta provincia se vivió un incidente que todo indica está vinculado a estas actividades. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 11 de noviembre de 2018

Ante este comentario, el alcalde de la Villa de Los Santos le respondió en Twitter al presidente Varela, indicando que lo dicho en su discurso fue premeditado y le recordó el caso de corrupción de Odebrecht.