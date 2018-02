Participación de la mujer en política, una lucha para eliminar estereotipos

En Panamá, la participación política de las mujeres ha estado marcada por desigualdades.

"Un decreto de 1903, para convocar la Asamblea Nacional Constituyente de 1904, estipuló que solamente los varones mayores de 21 años podían votar. Y no votaron en ninguna elección siguiente hasta la elección de Representantes Provinciales que hubo en 1941, bajo la Constitución que en ese año se dictó”, explicó el politólogo Carlos Guevara Mann a TVN Noticias.

Los textos históricos, como los que encontramos en el Museo de la Democracia, nos conducen a muchas panameñas ilustres que lucharon y defendieron los derechos políticos de la mujer. Dos de ellas fueron Esther Neira y Clara González.

González es la primera abogada panameña y Neira, una prestigiosa educadora, fue directora de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, ubicada en la provincia de Veraguas.

Las mujeres ganaron una importante batalla cuando Mireya Moscoso ganó la presidencia en 1999.

Los primeros intentos de paridad política se dieron en la reforma electoral de 1997. Las mujeres debían representar el 30% de las postulaciones. En 2010 se volvió a impulsar la paridad pero fue rechazada por los diputados. Lo mismo ocurrió en abril del año pasado.

“Eso me parece para darles más ventajas a las mujeres, que no me parece mal (…) pero no es lo que yo quiera, es lo que quiere el pueblo”, dijo el diputado por el Partido Panameñista, José Antonio Domínguez.

“Todavía seguimos con una sociedad machista. Es decir, el hombre en una competencia siempre tiene más ventajas que nosotros. Pero desde el punto de vista de la política, la mujer todavía sigue jugando muchos roles”, expresó la psiquiatra Juana Herrera a TVN Noticias.

La realidad política de la mujer en Panamá inquieta a organismos internacionales. Según el último informe de la misión observadora de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá, en el 2009 la participación femenina mientras que en 2014 alcanzó 18%. Las cifras siguen siendo bajas.

Pero, ¿cómo hacer para cambiar esta desigualdad política entre hombres y mujeres?

A consideración del politólogo Harry Brown, "tiene que haber una alternancia de géneros".

Mientras que la escritora y doctora Rosa María Britton señaló que le "asusta a muchas mujeres meterse a la política porque, en seguida, te arrastran por una 'cosa' sexual".

Por su parte, la diputada Katleen Levy, única mujer en la bancada del Partido Panameñista en la Asamblea Nacional (AN), apuntó que se les discrimina.

"Al hombre le dicen que 'él ganó porque caminó bastante y tuvo muchas propuestas'. En cambio, dicen que la mujer ganó porque ella se sonría con los hombres, ellas coqueteaban", aseguró a TVN Noticias.

Otras diputadas también nos hablaron sobre lo que es más difícil cuando se está en el Pleno.

"Cuando tú pides para tu comunidad, porque nosotros hacemos gestiones, a los diputados varones le dan muchísima más", manifestó la diputada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, a este medio. "Sí he sentido que me han hecho bullying, mis propios copartidarios y a veces mi propia bancada".

Nubia de Icaza, diputada suplente de Cambio Democrático (CD), afirmó que lo más difícil es escuchar "cosas que a veces no tienen coherencia". "De una otra y forma quieren pasarte una factura, de cosas que de repente tienes tu criterio", añadió.

Pero las mujeres no se dan por vencidas. Están preparándose para el 2019 con una campaña que iniciará en redes sociales.

Según uno de los analistas consultados, la mitad de la población panameña son mujeres. Este es un criterio fundamental de identidad personal y colectiva y solo por esta razón debe impulsarse la paridad política en Panamá.