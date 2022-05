Los 313 líderes nacionales elegirán la primera junta directiva mediante mayoría de votos escogiendo una de las dos nóminas postuladas, así como la ratificación de los documentos fundamentales del colectivo en formación (la bandera, el símbolo distintivo, el Código de Ética, los estatutos, principios y el programa de gobierno) para cumplir con la Ley Electoral, luego de que el domingo 3 de marzo la membresía los escogiera en una elección en todo el país.

Votarán todos los líderes nacionales principales electos o el suplente, desde las 8:30 a.m. hasta las 10:00 a.m.; mientras que los suplentes lo harán desde las 10:01 a.m. hasta las 11:00 a.m. Posteriormente se iniciará el proceso de conteo de los votos, una vez se emita la certificación y se anuncie el quorum correspondiente.

El Tribunal Electoral es la entidad que organiza, supervisa y financia los torneos internos de los partidos políticos, en los casos expresamente contemplados en el Texto Único del Código Electoral y los decretos reglamentarios relacionados con este tema.