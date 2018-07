Promueven renovación de la política en Panamá con nuevos candidatos

Promotores del Movimiento No a la Reelección, han pedido la oportunidad para la generación de nuevas alternativas, y según Felix Wing y Manuel Colina, el dinero no debe ser una limitación para la participación política.

Wing asegura que la gente está acostumbrada al clientelismo y se tiene que empezar a romper ese molde con un primer paso, lo que se ve en el surgimiento de las candidaturas independientes en distintos puntos del país.

Agrega que la no reelección está calando y la gente está entendiendo que no se puede seguir eligiendo a los mismos, y que no se va a cambiar la situación, si la misma gente que ahora está en la Asamblea Nacional se reelige o si se eligen a personas adeptas a los actuales.

También menciona que no hay una democratización de los partidos garantizada, porque la juventud no los va a poder rescatar de las garras de las elites que los tienen secuestrados.

Es la oportunidad de mandar el mensaje a los partidos políticos que se no se sanean ellos mismos, la población no seguirá apoyándolos.

Por su parte, Manuel Colina, manifiesta que los panameños tienen que cambiar y asegura que los partidos políticos en sí no son malos, sino las personas que los integran, quienes cometen los errores, no tienen voluntad, la vocación de servir y ven la política como una forma de negocio.

Según Colina, quien ya ha formado parte de un partido político, no se está formando a los jóvenes para guiarlos y la ideología de partido y planes de Estado son inexistentes.

Considera que lo que se tiene que hacer en Panamá, es elevar el nivel de la política y votar por los candidatos que tengan mejor discurso.