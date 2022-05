El llamado al Gobierno Nacional para que a partir de mañana deje de estar llamando a la gente para amenazarlos en sus puestos, fue hecho por Benicio Robinson, quien este domingo fue reelecto como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con un 60% de los votos de los delegados.

" Esta fue una contienda bien difícil, no debimos estar de esta manera... por lo que a partir de mañana llamo a nuestro Gobierno a que deje de estar llamando a la gente para amenazarlos en sus puestos... lo que tenemos nosotros no los ganamos buscando los votos", aseveró Robinson.

A su vez, el nuevo presidente del CEN para el quinquenio 2022 -2027, pidió la unidad del partido en vías de ganar las elecciones del 2024.

" Me siento muy contento que por tercera vez me hayan reelegido para ser presidente de este partido. Ustedes son mi familia han estado conmigo en buenas y malas y el mensaje que le vamos a dar hoy al país es que el PRD no se rinde y está preparado para ir a las urnas en el 2024", expresó.

En medio de su discurso Robinson anunció que Crispiano Adames será el candidato por el oficialismo a la presidencia de la Asamblea Nacional.

"Maletinazos" en medio de la contienda

Al tomar la palabra Adames, quien fue electo primer vicepresidente del colectivo oficialista, abogó por la unidad, la cual puede pasar por la reconversión del torrijismo.

Dijo que no está dando un mensaje de oposición a este gobierno, que ha sido responsable, y ha sabido afrontar la pandemia y sus secuelas, y expresó la disposición del partido en colaborar con la gestión del gubernamental.

' Yo se y reconocemos todos, que requerimos un proceso de unidad. Pero esa unidad tiene que pasar por un proceso de reconversión de los objetivos del torrijismo que no han sido los que se han presentado en esta coyuntura electoral donde ha habido intimidación, maletinazos señalamientos y estigmatización', expresó.

El Congreso también hizo un homenaje póstumo al guerrillero Victoriano Lorenzo, al conmemorarse los 119 años de su fusilamiento hoy 15 de mayo; y al empresario y expresidente del PRD, Arturo Melo.

También, se ratificaron a los 310 nuevos miembros del Directorio Nacional del PRD, elegidos en los congresos de áreas de organización.

Este domingo culminó un proceso electoral interno que inició el pasado 27 de marzo, en el cual más de 350 mil miembros del PRD escogieron delegados para la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de la Mujer, y para renovar el Comité Ejecutivo Nacional, además de 310 directores.