El cantautor panameño Rubén Blades descartó la posibilidad de participar como candidato presidencial en las próximas elecciones del año 2024, según lo manifestó en una nota publicada en su página web.

Según Blades, todos los independientes deberíamos cerrar filas alrededor de una sola candidatura presidencial en el 2024, quien quiera que sea el designado/a”.

Agrega que los independientes deberían ir preparados y unidos con un solo propósito: sustituir el estado clientelista. Además, que deberían presentar y explicar, en sus respectivas campañas electorales, un nuevo esquema administrativo y el reemplazo de normas y leyes vigentes que favorecen a la corrupción y a la impunidad del corrupto.

En el mismo escrito recalca que todos deberían llegar a sus nuevos cargos con esos cambios propuestos ya redactados, incluyendo las reformas a los códigos legislativo y judicial.

Por otra parte, afirmó que no está “ al presente, considerando formar parte de nómina presidencial alguna”.

“ He recibido llamadas y solicitudes para reuniones al respecto y las he declinado, por no considerarlas oportunas”, manifestó.

Blades escribe en la nota que “nada va a cambiar en nuestra Patria mientras el "clientelismo político" se mantenga, con sus estructuras y normas, sus leyes y códigos sosteniendo la impunidad de la corrupción administrativa que paraliza la creación del Panamá posible y mejor”.

Rubén Blades, con el Movimiento Papa Egoró, fue candidato a la presidencia de Panamá en 1994, logrando llegar de tercero, superado por Mireya Moscoso y el ganador de la elecciones, Ernesto Pérez Balladares.