La situación política del PRD y el desgaste en la popularidad

Cabrera considera que, a 13 meses de gestión del presidente de la República, Laurentino Cortizo “es la propia gente de su partido la que se encarga de obstaculizar la confianza y credibilidad” que necesita el Mandatario para gobernar.

"Este gobierno de Laurentino Cortizo, por la situación de la pandemia, es el que más necesita de la credibilidad y confianza del pueblo panameño", expresó Cabrera.

"Necesitamos que el Presidente asuma plenamente sus funciones, no digo que no lo está haciendo, pero el Laurentino Cortizo de hoy no es el mismo Laurentino Cortizo que conocí cuando fue presidente de la Asamblea", aseguró el analista.

Para Cabrera, "nosotros los gobernados debemos pedirle al presidente Cortizo que se sacuda de toda esa gente que está obstruyendo su gestión de gobierno".

Polémicas

Los últimos hechos que involucran a funcionarios y figuras del PRD, indicó que esto molesta mucho a la población.

"Cuando tienes a una población confinada por 5 meses diciéndole no pues salir, no puedes, no puedes, no puedes... pero otros sí pueden y no pasa nada, entonces esa gente que está confinada se molesta”, expresó el analista.

Cabrera considera que "a pesar de que están cobrando al 100 % sus salarios (los funcionarios) no están a la velocidad que requiere el presidente Cortizo".