Cambio Democrático realiza proceso de elección para renovar bases del partido

Al llegar a su centro de votación, en el Colegio José Antonio Remón Cantera, Linares de Martinelli ha sido contundente en decir que a donde quiera que va, la gente le expresa que quiere de vuelta al expresidente Ricardo Martinelli.

“ Cuando el loco estaba había trabajo, cuando el loco estaba había progreso, había seguridad, trabajo y ahora no hay nada…”, declaró ante a TVN Noticias.

En el mismo lugar, el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, ha dicho que en la actualidad nada le impide aspirar a algún puesto de elección popular, ya que no hay una sentencia en firme y en su caso particular no tiene ningún proceso.

En ese mismo sentido, el exdirectivo de la Caja de Ahorros, expresó que las detenciones que se han dado a algunos de sus copartidarios han sido de manera preventiva y “abusiva” y en su momento los casos se caerán.

En otro escenario, acompañando al secretario General del CD, Rómulo Roux, llegó la actual presidente de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, quienes también hablaron de unidad, a pesar de que representa una fuerza adversa a la Marta de Martinelli y José Raúl Mulino.

Roux también ha hecho un llamado a todas las mujeres que forman parte del partido y salgan a emitir su voto, no solo por la Secretaría de la Mujer, sino también por todos los otros puestos, como convencionales, juventud, entre otros.

Agregó que las elecciones son el inicio de un proceso de renovación, que les dará la fortaleza y la unidad que se requiere como partido para llegar a la presidencia en el 2019 y hacer “lo bueno que saben hacer”.

Entre esas mencionó mejorar la educación, la seguridad, mejorar el estado de calles y la situación de las medicinas en los hospitales.

En 120 días habrá una elección en CD donde se elegirá la próxima Junta Directiva y en el mes de agosto del 2018, serían las primarías presidenciales, ha explicado Roux.

Yanibel Ábrego, dijo que el ejercicio que se realiza demuestra la unidad, la fuerza, compromiso y la organización que se tiene en CD y considera a su partido como la opción real del 2019.

Las elecciones que se realizan este día, habían sido canceladas en tres ocasiones por diferencias entre sus dirigentes. Primero se celebraría en el mes de octubre del 2015, posteriormente establecieron que se harían en marzo del 2016.

Esa fecha fue cambiada para abril del 2016, fecha que también fue cambiada para este 15 de octubre del 2017.

La Junta Nacional de Escrutinio se instaló a las 2:45 p.m., aproximadamente.