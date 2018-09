'Los políticos se molestan cuando lo que quieren ocultar se sabe en los medios'

Asegura frente a la situación económica del país, ver el uso que le dan los diputados al dinero, hace que los panameños se sientan engañados y recalca que el reto que se tiene por delante es rescatar las instituciones democráticas y la Asamblea Nacional (AN).

Según Barría, hay amenazas de atentar contra la libertad de expresión, sin embargo los medios de comunicación deben entender que también tienen una responsabilidad de poder divulgar la verdad y los hechos como son y quien sienta que no se han reportado los hechos como son, tiene derecho a exigir espacio para réplica.

A consideración del expresidente de la Cámara de Comercio, querer utilizar la justicia para intimidar a los periodistas o intentar cerrar un medio con demandas millonarias que no tienen justificación, "no se puede permitir".

Dijo que lo que le molesta a los políticos que no rinden cuentas es que las cosas que quieren ocultar debajo de las alfombras, se sepan en los medios de comunicación y esa es la responsabilidad de los comunicadores.

Expresó que lo que se ve en la Asamblea Nacional es una especie de " dictadura legislativa", donde los diputados creen que están inmunizados y pueden utilizar los recursos de la manera que ellos quieren, pero que esa situación no la permitieron en el pasado y no lo van a permitir ahora.

Sobre la “no reelección”, Barría expresó que aquellos diputados que no han hecho las cosas bien no deben volver a una curul y dar oportunidad a los jóvenes, además de que hay que olvidarse de aplicar eso de "que el que no da, no va".

Invitó a las personas a salir de las redes sociales y participar de las acciones ciudadanas.

Demanda a periodistas

Eduardo Quirós, del Fórum de Periodistas, manifestó que los últimos hechos que se han dado, provocan hacer un llamado de alerta a la sociedad, ya que el país debe prestar atención a lo que pasa porque el trabajo de los medios y el periodismo ayuda a resolver los problemas que afectan a la sociedad.

“ En la medida de que se ataque ese trabajo, se le hace daño a la sociedad…”, dijo Quirós.

También mencionó que a su juicio, la legislación panameña aún tiene graves amenazas, ya que la calumnia e injuria siguen siendo consideradas delito penal y se debe evaluar la posibilidad de que se dejen de considerar delitos.

Por otro lado, en la jurisdicción civil se presentan demandas con cifras exorbitantes que generan el compromiso del medio del periodista.

Recientemente, la periodista de Nex, canal 21, Guadalupe Castillero fue demandada por Javier Fanuco, exdirector del Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, aunque inicialmente se había dicho que era por un monto de 2 millones de dólares, al momento en que se notificó, le informaron que la suma era por 25 mil dólares.